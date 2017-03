Los perros en adopción que pintan obras de arte

(Tomada de la Red)

Pese a la creciente concientización de las personas en cuanto al cuidado de sus mascotas, cada día es más elevado el número de perros abandonados y desnutridos que deambulan por las calles del mundo buscando sobras de comida y un resquicio donde guarecerse de la lluvia y el frío. En Chile la cifra es preocupante. Según Noemí Sepúlveda, portavoz de la Fundación Callejeros Buscan Hogar, en el país hay al menos 1,7 millones de canes en situación de abandono.

Por fortuna existen varias fundaciones y personas de buen corazón que trabajan en diferentes iniciativas para rescatarlos, prestarles atención médica y buscarles un hogar donde les den cariño y una vida digna. La mayoría de veces, por no decir que siempre, la gente involucrada en esta ardua labor lo único que recibe a cambio es la satisfacción de saber que ese perro adoptado que alguien lleva para su casa es uno menos que sufre en las calles. Canismo es un claro ejemplo de ello.



¿Qué es Canismo?

Es un proyecto artístico en el que un grupo de perros brasileños en situación de refugio “pintan” obras de arte abstractas, con el fin de conseguir una familia adoptante y recoger fondos para la manutención de albergues caninos afiliados a la Fundación Procure 1 Amigo. Todo lo hacen en público; y es filmado para ser difundido en varios canales digitales, promover la adopción y comercializar las “obras”.



¿Cómo pintan?

Los perros son bañados con pintura no tóxica de diferentes colores, elaborada con almidón de maíz y algunos pigmentos usados en la fabricación de alimento canino. Posteriormente se sacuden frente a unos lienzos estratégicamente ubicados. Como podrás imaginarte, al final se consiguen “piezas de arte abstracto”. La idea está inspirada en el dripping, técnica que hizo famosa la obra de Jackson Pollock y en unas ganas enormes de ayudar a estos peludos sin hogar.







Cómo nació Canismo

Según The Creators Project, el proyecto surgió durante un conversatorio entre los artistas brasileños Gabriel Morais, Leandro Bordoni, Hugo Veiga, Diego Machado y Renato Zandoná. En este buscaban ideas para beneficiar a la comunidad a través del arte, y sabían que los canes de los refugios necesitaban la atención de la sociedad. Entonces decidieron centrarse en eso.



Todo empezó en mayo de 2015, con un vídeo conceptual en el que un perro sacudía tinta de colores sobre un lienzo que tenía a su alrededor. Pero los artistas se dieron cuenta de que el impacto sería mayor si la idea se convertía en un auténtico movimiento artístico. Contactaron con Procure 1 Amigo y reunieron más perros abandonados para tal fin. Como resultado obtuvieron las primeras 19 obras de arte pintadas por artistas de cuatro patas, exhibidas en San Pablo el 19 de mayo de 2015.



Los canes que hicieron parte de la iniciativa encontraron rápidamente un hogar, hecho que se constituyó en la principal recompensa de los promotores del evento, pues el dinero recaudado por la venta de las obras fue donado a algunos albergues caninos. Como tú lo sabes, no hay nada más gratificante y emotivo que saber de un perro adoptado por una buena familia.



Algo muy bonito con respecto a las razas

Para los artistas que participaron en la iniciativa, además de que al sacudirse la pintura los perros revelan un notable ejercicio de libertad, la combinación aleatoria de colores en el lienzo representa la mezcla de razas y hace un llamado de atención a la discriminación de la que es víctima el can mestizo o quiltro chileno.



Ojala que el Canismo, al igual que el día internacional del perro callejero, se convierta en un movimiento de repercusión global. Que sirva para que todos los peludos abandonados encuentren un hogar y para que la gente deje de pensar tanto en el pedigree. Yo tengo un perro adoptado (lo encontré amarrado a un poste en una solitaria calle), y se ha convertido en el ser que más cariño y momentos de felicidad me proporciona. No me arrepiento para nada de haberlo recogido y no me importa que no pertenezca al más alto linaje de determinada raza. Es el mejor. Es único, exclusivo: cuando salimos a pasear al parque del barrio no se ve ningún ejemplar con rasgos similares.



Fuente:http://mascotadictos.com/2017/03/21/los-perros-en-adopcion-que-pintan-obras-de-arte/