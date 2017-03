Obras de Edgar Allan Poe que no te puedes perder

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Edgar Allan Poe fue una especie de hipnotista de las letras. Su obra impactó a una diversa gama de autores, no solo literarios, sino genios de la música, el cine, la pintura y el cómic.



Se le considera también como una especie de padrino para la literatura de fantasmas: Baudelaire, Dostoyevski, Kafka, Doyle, Borges y Cortázar le deben mucho, pues Poe dio a luz al relato corto y al detectivesco, puso un nuevo rostro a la novela gótica y dio un empujón a la ciencia ficción.



Poe es sinónimo de talento, ingenio y oscuridad. Estos tres elementos comulgaban en su cabeza y el resultado aún es celebrado con una ovación de pie.



¿Has escuchado de Poe pero nunca te has atrevido a leerlo? Pues estas son sus historias, libros y poemas más insignes y que no puedes dejar de disfrutar. Nunca más…



El Cuervo



No podía quedarse por fuera. El Cuervo es quizá el poema narrativo más famoso de Poe. Probablemente sea el poema narrativo más famoso de todos los tiempos.



El texto se centra en un amante afligido por la pérdida de su amada Leonora, quien es perturbado por la presencia de un cuervo que no deja de repetir las palabras “nunca más”. Es una historia espeluznante, reconocida a diestra y siniestra y tan famosa que incluso fue parodiada en Los Simpsons. ¿Quién dijo que con los de Springfield no se aprendía?



Berenice

Inspirado en una desafortunada historia real, Berenice es el cuento de un hombre obsesionado con los dientes de su esposa muerta. El capricho es tal que no duda en cavar su tumba y arrancar los dientes, sin notar los gritos de dolor de la mujer que había sido enterrada viva.



La historia generó pánico y críticas por los lectores del diario donde fue publicada, y Poe se vio obligado a republicarlo, aunque en una versión más corta.



El barril de Amontillado

Una historia de venganza que inspiró una canción de Rammstein y unas menciones por parte de Ray Bradbury en sus obras Pilares de fuego y Usher II.



El cuento se centra en Montresor quien pretende cobrarle a Fortunato una humillación. Al encontrarlo ebrio, lo lleva a las catacumbas de su casa para curar la afrenta.



El gato negro



Considerado como uno de los cuentos más espeluznantes en la historia de la literatura, El gato negro cuenta la historia de un amante los animales que se deja arrastrar por el alcohol, lo que hace surgir una conducta irascible.



En uno de esos episodios, asesina a su gato negro, acto que lo lleva a la locura, pues asegura que el espíritu de la mascota le persigue buscando venganza.



El corazón delator

Otro cuento que le pone los pelitos de punta a cualquiera. El cuento es narrado por un hombre obsesionado por el ojo enfermo de un anciano con el que convive. El ojo se roba sus pensamientos de tal forma, que el hombre decide asesinarlo, intentando no dejar rastro visible del crimen, por lo que despedaza el cadáver y lo esconde bajo el suelo de su casa.



Cuando la policía lo interroga, el hombre se descubre. Asegura que puede escuchar el corazón del viejo latiendo todavía.



FUENTE: http://www.vix.com/es/arte-cultura/178291/5-imperdibles-obras-de-edgar-allan-poe