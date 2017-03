Ian McKellen volverá a ser Gandalf

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Gracias al excelente trabajo de Peter Jackson en la adaptación de la icónica saga de El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien, el actor británico Ian McKellen es sin lugar a dudas el rostro que Gandalf tendrá por toda la eternidad.



Es más, esto va mucho mas lejos —por desgracia para Dumbledore—: cada vez que nos imaginamos un mago épico, inmediatamente la imagen del Gandalf de Ian McKellen es lo primero que viene a nuestras mentes. Y de alguna manera él lo sabe, de tal forma, que a los 77 años, McKellen ha decidido ser Gandalf una vez más, en una obra de teatro, aunque no será de la manera que tú piensas...



La obra titulada Shakespeare, Tolkien, Others & You tendrá como finalidad recaudar fondos para la caridad y será un repaso de los más de 50 años de la carrera de Ian McKellen, donde aparte de representar pequeñas partes de sus actuaciones, discutirá su carrera con otros actores y directores de gran recorrido, abriendo la posibilidad de que el público pueda participar de este repaso mediante opiniones y preguntas.



Todo el dinero recaudado se utilizará para poder mantener el teatro abierto, tal como lo explica el mismo Ian McKellen:



“Estoy actuando en el Park Theatre para ayudar a recaudar fondos para la caridad. En un corto tiempo, el teatro se ha consolidado a sí mismo en el mapa local y teatral. Pero sin subsidios públicos para los costos básicos, se necesitan donaciones de alrededor de £250,000 por año, solo para poder mantener las puertas abiertas”.



De esta forma, el dinero será exclusivamente para mantener abierta la sala y promover el teatro en la comunidad, después de todo, si bien lo solemos asociar con el cine, el teatro es la gran pasión de McKellen y sus palabras lo demuestran:



“Shakespeare, Tolkien, Others & You apoyará la ambición central de producir teatro accesible para los próximos años y promocionar su trabajo con la comunidad local”.



FUENTE: http://www.vix.com/es/cine/178474/ian-mckellen-volvera-a-ser-gandalf-por-una-buena-causa