Inauguran el primer hotel 5 estrellas del mundo para gatos

(Tomada de la Red)

Habitaciones con control de temperatura, camas extra grandes, un increíble parque de juegos y comidas gourmet son sólo algunas de las cosas que los felinos pueden disfrutar en Catzonia, el primer hotel cinco estrellas del mundo para gatos.Situado en Damansara, en las afueras de Kuala Lumpur (capital de Malasia), Catzonia se creó para ofrecer a los mininos más consentidos un día de fiesta de lujo cada vez que necesitan un descanso de su rutina diaria, o cuando sus amos están lejos, y no puedan ofrecerles la atención que merecen.Con un total de 35 habitaciones divididas en cuatro categorías, Catzonia está atendido por una tripulación de amantes de los felinos que prometen jugar con los invitados, acicalarlos y asegurarse de que su estancia sea lo más confortable posible.“Creemos que los gatos también necesitan días de fiesta”, dice el sitio web del hotel Catzonia. “Ellos siempre prefieren ser tratados como seres importantes. Esto significa que el medio ambiente debe sentirse como en casa, ser mimados y abrazados, y lo más importante que no se sientan solos”.La oferta más lujosa del hotel, la habitación VVIC (Very Very Important Cat), cuenta con tres camas tamaño king, un mini-parque infantil, y un baño, y puede acomodar hasta 10 felinos a la vez. Las otras habitaciones tampoco están nada mal, con aire acondicionado, instalaciones sanitarias, camas dobles o individuales e incluso Internet Wi-Fi. Los paquetes también incluyen una amplia gama de servicios de aseo, incluyendo “el aseo medicado”, en el que usan un champú especial que ayuda a curar problemas de la piel y a eliminar pulgas.Las habitaciones más caras en Catzonia también disponen de vigilancia de circuito cerrado 24 horas, y los propietarios realmente pueden ver a sus queridas mascotas en todo momento a través de una aplicación para teléfonos. Los gatos pueden disfrutar de estadías de entre tres horas y un año, con precios a partir de USD 5.5 por noche.Fuente:http://www.periodismo.com/2017/02/24/inauguran-el-primer-hotel-5-estrellas-del-mundo-para-gatos/