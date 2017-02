(Tomada de la Red)

Perros y gatos son las mascotas más comunes en nuestra cultura y han permanecido junto a los humanos durante milenios. Se calcula que los gatos han convivido de forma cercana a las personas desde hace unos 9500 años. En el caso de los perros, lo han hecho desde hace, al menos, 9000 años, aunque algunas pruebas sugieren que podrían estar con nosotros desde hace 14.000. De hecho, existen indicios de una relación mucho más antigua entre los antepasados de los perros actuales y los humanos.



A pesar de esta relación tan estrecha, todavía se desconocen algunos aspectos sobre estos animales, de los que existen cientos de razas en el caso de los cánidos, y decenas en el de los felinos. Sobre algunas características de estas mascotas se han extendido mitos o creencias que son falsos o, al menos, no del todo ciertos.



A continuación se exponen algunas de las afirmaciones más corrientes que se realizan acerca de gatos y perros.



1. Los gatos siempre caen de pie

2.Los perros dálmatas nacen sin manchas

3.Hay perros que no saben ladrar

4.Los perros y los gatos no distinguen los colores

5.Los gatos siameses son blancos cuando nacen

6.Los perros sudan a través de la lengua

7.Las 'huellas dactilares' de perros y gatos están en su nariz

8.Todos los gatos saben cazar



Fuente:http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2017/03/05/perros-contra-gatos-mitos-sobre-estas-mascotas-1159300-310.html