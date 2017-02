Síntomas extraños de un problema en el corazón

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

“Estaba teniendo un infarto… ¡y ni siquiera me di cuenta!” No es broma, pero sucede muy seguido. Incluso si nunca has experimentado un problema del corazón, seguro pensarías que podrías identificar uno. Pero no; cualquier señal de un infarto o cualquier problema del corazón puede ser sutil y tramposo. Atacan cuando menos te lo esperas, y nadie está exento de ello.



Piernas o tobillos inflamados



Esas enchiladas no podrían ser la única razón de tu inflamación. Aunque las piernas inflamadas pueden ser el resultado de otro tipo de cosas, también pueden ser síntoma de un problema con el corazón.



La retención de líquidos es una señal común de un problema de corazón, pero antes de que te estreses, debes saber que este tipo de inflamación, en contraste con las demás, empeora con el tiempo.



Dolores de cabeza



Antes de tomarte una aspirina, debes saber que los dolores de cabeza severos pueden ser síntoma de un infarto o un coágulo en la sangre.



Aunque un dolor de cabeza solo no necesariamente te indica un problema del corazón, si lo has experimentado con otros síntomas, como rigidez en el cuello, fatiga o mareos, podrías estar en riesgo de un aneurisma.



Fatiga



Éste podría ser el síntoma más difícil de descifrar porque hay millones de razones detrás de él. Pero aquí estamos hablando de un nivel anormal de fatiga. Si eres una mujer atlética y de la nada empiezas a sentirte exhausta con tan sólo subir unas escaleras… hay un problema.



Otra señal es que empiezas a sentir un nivel de debilidad que previamente sólo habías experimentado cuando estabas enferma. En este caso, tu corazón podría estar teniendo problemas para oxigenar tu cuerpo.



Retortijones en el estómago



Muchas personas asumen que el dolor de un infarto iniciará en el pecho o en el brazo izquierdo, pero la verdad es que el dolor puede irradiar de otros lugares del cuerpo. No es poco común que la gente se queje de dolor del estómago, cuando en realidad el problema está en el pecho.



Cuando sientas retortijones en el estómago, es posible que tu corazón esté irradiando señales de dolor en el área del abdomen. Aunque esto también puede ser síntoma de reflujo o gripe, deberás aprender a identificar dolores fuera de lo normal.



Desmayos



Los desmayos son el resultado de un bajón de presión arterial, el cual puede suceder por un sinfín de razones; desde un cambio de postura, hasta un cambio de medicamentos. Sin embargo, también podría ser señal de algo más serio como un desorden de válvula que no permite la circulación de la sangre, o un ritmo cardíaco muy lento o muy acelerado.



Si te desmayas un día porque no desayunaste, es posible que no debas preocuparte. Sin embargo, deberías considerar ir con un doctor si te estás desmayando con frecuencia o si presentas más síntomas.



Mareos



Como muchos de los otros síntomas, el mareo ocasional no es la gran cosa. Puede ser el resultado de pararse muy rápido, deshidratación, etc. Pero si el mareo persiste, consúltalo con un médico. Si el problema es tu corazón, es posible que una arteria esté bloqueada.



Presión en la espalda superior



Recuerda, un infarto no siempre se siente en el pecho. Hay pacientes que sienten dolor en el estómago, otros en la espalda superior. Si sientes mucha presión en esta parte del cuerpo, podrías estar teniendo un infarto.