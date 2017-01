¿El coco ayuda a bajar de paso?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Así como en el mundo de la moda, las tendencias en comida cambian a lo largo del año. En el 2017, las predicciones se enfocan en un sólo alimento: el coco. Desde el agua de coco, hasta el helado, papas y mantequillas. Imagina que hay COCO en todos lados. Pero… ¿en realidad es bueno para nosotras?



Ayuda a prevenir antojos



Pues resulta que el coco tiene ciertas propiedades que te mantendrán llena y satisfecha por más tiempo. El contenido de grasas del coco es un triglicérido medio que ayuda a la saciedad. La fruta también tiene azúcar, así que brinda energía mientras la grasa se digiere lentamente. Te recomiendo tener un poco de agua de coco en el refri para agregarlo a ensaladas u otros platillos.



No tiene muchos carbohidratos



Si lo que tratas es bajarle a los carbohidratos para bajar de peso, el coco es tu aliado. Por ejemplo, una cucharada de cereal sin azúcar con coco tiene tan sólo 3.5 gramos de carbohidratos. Y dado que el azúcar del coco no es procesado, se puede complementar para otros platillos.



Las porciones son súper importantes



Aún así deberías poner atención a tu consumo de coco. Esto es porque, a pesar de sus beneficios, tiene muchas calorías y grasas saturadas. Para llevar un buen registro, lo recomendable es consumir sólo el 10% del consumo calórico de coco. Por ejemplo, si llevas una dieta de 1200 calorías, sólo podrás comer 120 calorías de coco.



La ciencia no ha confirmado su poder



La grasa del coco es diferente a la grasa tradicional que comemos. Es una fuente rica en triglicéridos medios que están estructurados diferentes. Esto quiere decir que también se metabolizan de manera distinta que los normales. A comparación de éstos, la grasa del coco no se acumula como tejido graso, sino que es utilizado para tener energía. Teóricamente esto es bueno para bajar de peso, pero no hay estudios clínicos que lo confirmen.



Consumido en cantidades pequeñas, el coco puede integrarse positivamente a tu plan alimenticio para bajar de peso, siempre y cuando sigas la regla del 10% Sin embargo, comer coco en TODO a través de una dieta NO saludable, obviamente no tendrá ningún impacto positivo en tus medidas.



