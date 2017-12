Ya puedes pagar por horas de sueño en los hoteles

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque en algunos hoteles de aeropuerto es posible reservar estadías cortas (de unas horas), hasta ahora era prácticamente desconocida esta modalidad en hoteles de categoría en grandes ciudades.



La plataforma española ByHours, cubre ese espacio vacío y genera un nuevo uso en hoteles de cuatro y cinco estrellas.



"La plataforma nace pensando desde el punto de vista hotelero, para brindar un servicio que, si bien existía en aeropuertos, no estaba sistematizado. Nos dimos cuenta de que no había ninguna aplicación para reservar por horas", explica Guillermo Gaspart. CEO y cofundador de ByHours.



La propuesta consiste en poder reservar solo por el tiempo que se necesita e introduce el concepto de microestadías.



De esta manera, el pasajero paga por lo que usa y el hotelero puede vender el tiempo en el una habitación está vacía.



A través de la app se comercializan en periodos de 3, 6 y 12 horas de alojamiento.



Por tres horas, se paga el 40 % de la tarifa regular, aproximadamente. Por seis, el 60 % y por 12, el 80 %. Ya cuentan con 2 mil 700 hoteles en oferta, repartidos en Europa, Medio Oriente y América latina.



Además de los pasajeros en tránsito, en los hoteles cercanos a los aeropuertos, también apuntan a los viajeros de negocios que están durante el día en una ciudad y necesitan descansar entre reuniones, y a familiares de personas internadas en hospitales.



Los locales pueden acceder a unas horas de hotel de lujo en su ciudad. "Nuestra app no tiene ninguna relación con alojamientos con connotación sexual, nos queremos alejar de esta sensación", aclara Gaspart.



Aunque claro, nada está prohibido y puertas adentro los pasajeros le dan el uso que quieran a la habitación. El pack de tres horas es el que más éxito tiene.



Fuente: La Nación-Argentina /GDA