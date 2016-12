Los gatos tienen muy buena visión de noche

(Tomada de la Red)

Los gatos se quedan impactados viendo cosas que a otras especies podrían no interesarles, pero un estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, concluyó que los felinos, además de perros, roedores, erizos, murciélagos y hurones, detectan los rayos UV.



Estamos acostumbrados a que los rayos del sol pueden ser dañinos para los ojos humanos, pero para algunas especies, estos son esenciales para su supervivencia, según explica Ronald Douglas, uno de los participantes de la investigación.



"Existen muchos ejemplos de cosas que reflejan rayos UV. Patrones en las flores que indican dónde se encuentra el néctar, rastros de orina que ayudan a encontrar presas, y los renos pueden ver osos polares pues la nieve refleja UV, pero el pelo blanco no".



Ronald Douglas, junto Glen Jeffery, un profesor de neurociencias de la Universidad College London, auguran que antes se sabia que abejas, pájaros, peces y algunos reptiles, veían el espectro generado por los rayos UV y que se asumía que los mamíferos no podían, ya que carecían de un pigmento visual que protegía al ojo de los daños asociados.



Este pigmento es una sustancia que absorbe la luz y la transforma en actividad eléctrica, la que es trasmitida al sistema nervioso, el que ahora fue encontrado en algunas especies de animales domésticos.



El efecto que produce permite que la luz entre en la retina, lo que permite que los animales pueden ver mejor de noche y se queden atentos cuando algunos objetos están absorbiendo la luz ultravioleta, lo que los hace más brillantes para sus ojos.



Fuente:http://mascotadictos.com/2015/07/20/los-gatos-tienen-muy-buena-vision-de-noche/