(Tomada de la Red)

No es nada extraño que ahora las familias tengan diferentes especies de mascotas y no solos los clásicos perros y gatos, ya que cada vez son más los dueños de hurones, conejos, aves y roedores que comparten con otros animales.



Cuando especies diferentes se presentan entre sí, es común que existan algunos roces, los que se pueden evitar siguiendo algunas recomendaciones que terminarán con tus dos mascotas muy unidas y amistosas.



1. Los dueños deben respetar los espacios que le corresponden a cada especie y lo que cada mascota está acostumbrada a hacer y a comer, para sí evitar alguna lucha de egos y celos en las mascotas.



2. Ambos animales se deben presentar de forma gradual y paulatina, en cortos lapsus de tiempo para analizar sus reacciones y tomar algunas medidas para que finalmente puedan compartir hasta la comida.



3. Cuando alguien quiere tener dos mascotas diferentes, se les recomienda que se conozcan desde pequeños, así se pueden criar juntas, lo que facilita la socialización entre ambos y pueden tener una muy buena relación cuando son adultos.



4. Si no se conocieron desde pequeños, será mejor que los tengas separados y los juntes de vez en cuando. En caso de que compartan algunas características y necesiten realizar las mismas actividades, es recomendable que se usen jaulas amplias para mantenerlos alejados mientras se están conociendo.



Así que ya sabes, si quieres que tu amigo peludo sea amistoso con tu nueva mascota, no es cosa de presentarlos y que se hagan amigos, sino que es todo un proceso para evitar las peleas entre ambas especies.



Fuente:http://mascotadictos.com/2015/09/09/4-consejos-para-que-dos-mascotas-diferentes-puedan-convivir/