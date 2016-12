MADRID, España(AP)

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:



ARGENTINA

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

2.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

3.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

4.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

5.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

6.- "Noche de luna larga" - Gloria Casañas

7.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

8.- "La noche de la Usina" - Eduardo Sacheri

9.- "Mujer y maestra" - Viviana Rivero

10.- "Stoner" - John Williams

(Fuente: Librerías Cúspide)



CHILE

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K.Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

2.- "Historia de un oso" - Antonia Herrera y Gabriel Osorio

3.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

5.- "Sonata del olvido" - Roberto Ampuero

6.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

7.- "El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares" - Ransom Riggs

8.- "La novena" - Marcela Serrano

9.- "Los herederos de la Tierra" - Ildefonso Falcones

10.- "Harry Potter y la piedra filosofal" - J.K.Rowling

(Fuente: Diario El Mercurio)



COLOMBIA

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

2.-"El hombre del teléfono" - Margarita de Francisco

3.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

4.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

5.- "Me llevarás en ti" - Iván Obando

6.-"Historia oficial del amor" - Ricardo Silva

7.- "Un abogado rebelde" - John Grisham

8.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

9.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

10.- "La espía" - Paulo Coelho

(Fuente: Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón

2.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

3.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo

4.- "Animales fantásticos y dónde encontrarlos" - J.K. Rowling,

5.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

6.- "Los herederos de la tierra" - Ildefonso Falcones

7.- "Siempre junto a tí" - Cristina Bosca

8.- "Harry Potter y la piedra filosofal" - J.K. Rowling

9.- "El asesinato de Sócrates" - Marcos Chicot

10.- "Harry Potter y la cámara secreta " - J.K. Rowling

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Whistler" - John Grisham

2.- "Cross the Line" - James Patterson

3.- "Two by Two" - Nicholas Sparks

4.- "The Underground Railroad" - Colson Whitehead

5.- "No Man's Land" - David Baldacci

6.- "Tom Clancy: True Faith and Allegiance" - Mark Greaney

7.- "Small Great Things" - Jodi Picoult

8.- "Night School" - Lee Child

9.- "Turbo Twenty-Three" - Janet Evanovich

10.- "The Seventh Plague" - James Rollins

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- "Personas desconocidas" - John Katzenbach

2.- "Harry Potter y la cámara secreta " - J.K. Rowling

3.- "Diario sin motocicleta. Volumen 1: Europa (Francia, Italia, Portugal y España) - Canek Sánchez Guevara

4.- "Al final del periférico" - Guillermo Fadanelli

5.- "El nombre de la rosa" - Umberto Eco

6.- "33 revoluciones" - Canek Sánchez Guevara

7.- "La soga" - Matthew Fitzsimmons

8.- "Maggie Cassidy" - Jack Kerouac

9.- "Memorias del Principe de Metternich" - Klemens Wenzel Lothar

10.- "Basada en hechos reales" - Delphine Vigan

(Fuente: Gandhi)