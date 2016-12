Las tres enfermedades más letales para mujeres

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Para mujeres de edad media, el cáncer y las enfermedades del corazón están al día, pero de esas ya conocemos. Dependiendo de la edad de una mujer, esas 2 enfermedades causan la muerte del 30 a 55% de todas las muertes en general.



Y sí, hay que preocuparnos mucho por ellas, pero también hay otras, que aunque tú no conozcas, en realidad pueden ser muy letales para tí… y deberías al menos conocerlas y cuidarte.



Enfermedad hepática del hígado



Tu hígado es el responsable de muchas funciones biológicas vitales; empieza por eliminar las toxinas del cuerpo, y termina absorbiendo las vitaminas, nutrientes y energía de los alimentos que consumes.



La Enfermedad Hepática del Hígado, también conocida como cirrosis, es la destrucción gradual del tejido del hígado (y de sus funciones). Los síntomas incluyen fatiga, pérdida de apetito, náusea e inflamación.



Los virus como la hepatitis, el alcoholismo y otros desórdenes e infecciones pueden causar Enfermedad Hepática del Hígado, así como la obesidad y enfermedades de la sangre.



Y aunque no puedes hacer mucho para protegerte de esos factores de riesgo, sería bueno que te pusieras en forma, comieras bien, hicieras ejercicio y dejaras de tomar TANTO para proteger ese hígado.



Bronquitis crónica



Seguro has escuchado de esta enfermedad y es que se le conoce por el nombre EPOC (Enfermedad de obstrucción pulmonar crónica). Y se llama así porque engloba muchos problemas de salud relacionados con los pulmones, así como neumonía y bronquitis.



Estamos hablando de tus pulmones, así que te será fácil adivinar tu enemigo número 1: el cigarro. El chiste es que el cigarro puede causar o empeorar cualquier condición de EPOC. Otros factores también incluyen trabajos de demolición o construcción.



El síntoma más común es respiración difícil o falta de respiración. Pero dado que esta enfermedad progresa MUY lentamente, no notarás cambios hasta que sea demasiado tarde. Si crees que hay algo malo con tus pulmones, córrele al Chopo o a cualquier laboratorio para hacerte un estudio de espirometría.



Diabetes



Aaaaah, la diabetes. Todos la conocen y todos le tienen miedo. Se refiere a la pérdida del organismo de su capacidad para producir suficiente insulina o de utilizarla adecuadamente. Con el tiempo, la diabetes podría ocasionar enfermedades del corazón, daño en los nervios, enfermedades en los riñones o problemas más letales.



La diabetes viene en 2 formas: Tipo 1 y tipo 2. Sólo el 5% de los que tienen diabetes tienen el tipo 1, el cual es una enfermedad autoinmune que destruye la habilidad de tu cuerpo de hacer insulina. El tipo 2 (el rey del 95% de los pacientes con diabetes) quiere decir que tu cuerpo ya no podrá usar la insulina que el páncreas produce. Casi el 10% de la población americana tiene diabetes, y lo peor es que 1 de cada 4 personas con esta enfermedad ¡no sabe que la tiene!



Los síntomas tempranos incluyen: Orinar con frecuencia, sentirse con sed, fatiga extrema, problemas de visión y la sensación de hambre incluso a la hora de la comida.



Aunque la diabetes 1 es producto de la combinación de malos genes y un detonante, el tipo 2 puede prevenirse. La clave está en llevar un buen estilo de vida, es decir, comer bien, mantener un peso saludable y, por supuesto, hacer ejercicio.