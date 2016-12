Delicias al estilo Ricky Martin

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En la última visita de Ricky Martin a Hermosillo, durante su gira "One World Tour" el chef y health coach Oziel Farías preparó para el astro boricua una deliciosa cena vegana.



El también trofólogo señaló que fue una experiencia única para él y su equipo por lo que con gusto comparte dos de esas "nutridelicias" que elaboró para el intérprete de "Livi'n la vida loca".



El experto en platillos nutritivos comenta que éstas pueden ser dos opciones ricas y nutritivas para la cena de Nochebuena, o bien, para deleitar a los seres queridos durante esta época de reuniones familiares donde una rica lasaña vegana a la que nombró “Vente Pa’ acá” y las fajitas vegetarianas “Shake your bom-bom”, no decepcionarán a ninguno de sus comensales.



Licuar todos los ingredientes del aderezo juntos. En un bowl, colocar todos los vegetales y bañarlos con el aderezo, salpimentar. En la plancha bien caliente, colocar todos los vegetales juntos y cocinar por 6 minutos, mezclando constantemente, hasta que estén doraditos. Acompañar con tortillas de maíz nixtamalizado y guacamole al gusto.



• 1 portobello, en tiras

• ½ calabacita, en julianas

• ¼ pimiento rojo, en julianas

• ½ chile verde, en rajas

• ¼ de cebolla, en cuadros

• Aderezo Cilantro-Limón

• ¼ taza de aceite de oliva extra virgen

• Jugo de 1 limón

• 2 cucharadas de cilantro, picadito

• 1 diente de ajo

• Sal marina y pimienta negra



INGREDIENTES

Procedimiento

• 4 calabacitas, grandes

• 6 tazas de espinaca baby

• 1 cajita de champiñones, rebanados

• 4 dientes de ajo, picaditos

• ½ cebolla blanca, picadita

• 1 berenjena chica, pelada y en cuadritos

• 1 tomate bola, picadito



PESTO

• 2 tazas de albahaca, fresca

• ¼ taza de aceite de oliva extra virgen

• Jugo y ralladura de 1 limón

• ¼ taza de almendra, nuez o piñón

• 1 diente de ajo

• Queso ricotta de nuez de la India:

• 1 ½ tazas de nuez de la India

• 1 cucharada de vinagre de sidra de manzana

• ¼ taza de leche vegetal, sin azúcar

• Sal marina y pimienta negra al gusto



LASAÑA “VENTE

PA' ACÁ”

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Activar la nuez de la india, remojarla previamente por lo menos por 4 horas. Precalentar horno a 200°C. Cortar las calabacitas en láminas delgadas, aproximadamente 6 láminas por pieza, reservar. En un sartén, calentar aceite, guisar cebolla y ajo por 4 minutos a fuego medio, o hasta que esté doradita la cebolla, agregar champiñones, tomate y berenjena, salpimentar y cocinar hasta que los champiñones reduzcan su tamaño, agregar espinacas, y cocinar hasta que la espinaca reduzca su tamaño, verificar sazón. Licuar todos los ingredientes del pesto juntos, salpimentar y licuar hasta que quede una consistencia espesita y uniforme.



Licuar todos los ingredientes del ¨queso¨ ricotta juntos, en la misma licuadora, sin lavar, donde se licuó el pesto, hasta que esté bien incorporado todo. En un refractario engrasado, colocar una capa de láminas de calabacita, encima el guiso de vegetales, sobre esto ¨queso ricotta¨ y encima el pesto, repetir hasta llenar el refractario, terminando con una capa de calabacitas, encima untar lo restante del ¨queso¨ y el pesto. Hornear por 30 minutos a 200°C, o hasta que la calabacita esté suave. Sacar del horno, reposar por unos 10 o 15 minutos antes de servir.



Las fajitas veganas son una opción saludable para estas fechas.

La deliciosa lasaña "Vente Pa' Acá" que preparó el Coach Ozz.



FAJITAS VEGETARIANAS “SHAKE YOUR BOm-BOm”