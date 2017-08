Cinco tips para usar tu blazer en la oficina y verte de impacto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Desde el surgimiento de los blazer nos hemos olvidado un poco de lo que es usar un saco, pues esta prenda nos permite viajar entre el mundo de lo formal y lo informal en cuestión de segundos.



Lo puedes usar en una tarde con tus amigas o en un día común en el trabajo; sin embargo, para triunfar en grande en la oficina nosotras te queremos dar los mejores tips de cómo debes usarlo para sacarle la mayor ventaja.



1.- Blazer de corte largo

Si tu prenda es de corte largo estaría increíble que la usarás con un vestido o una falda, esto hará que tu figura se vea más estilizada, porque va a marcar tu cintura y a generar un efecto visual que hará ver a tu cuerpo con forma de reloj de arena.



2.- Estilo marinero

Es un estilo clásico que varias de nosotras disfrutamos usar y es perfecto para llevarlo a una junta de trabajo o incluso cualquier día de la semana a la oficina. Para sacarle mayor provecho, si tu blazer es color azul marino, usa colores como el blanco en el resto de tu conjunto para ayudar a que resalte más, te verás fabulosa y muy formal.



3.- Viernes casual o formal

Si te encuentras en esta encrucijada, de qué ponerte el viernes, ya sea porque sales temprano de la oficina o tienes una cena con tus amigos, pero no quieres perder tiempo en regresar a tu casa y cambiarte.



Bueno si ese es el problema, te sugerimos que combines unos jeans en color negro o azul y uses un blazer negro, esto hará que todo el asunto se vuelva más formal.



Para no lucir un atuendo completamente oscuro, usa una blusa en colores encendidos o algún collar colorido.



4.- Blazer de punto

Es un salvavidas, si eres de esas chicas que no pierde el tiempo con las arrugas de la ropa. Es un muy sencillo de usar y de combinar, esta bien si lo llevas ocasionalmente a tu trabajo, pero te recomendamos que si tu evento es muy formal optes por usar otro tipo de blazer.



5.- Ajustado

Recuerda que el estilo es algo que trabaja día a día y una parte importante de esto es usar siempre la talla adecuada. Lo correcto para llevar un blazer como se debe es que el corte sea ajustado en tu cintura, tampoco es necesario que parezca que vamos a dar el botonazo, pero sí que vaya justo en esta parte. Esto va ayudar mucho visualmente a tu figura y te hará ver con más curvas.