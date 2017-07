El ciclo lunar de tu belleza

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las fases lunares influyen muchísimo sobre todos nosotros, en el estado de ánimo, cuerpo, alimentación, salud, relaciones, la naturaleza, sexualidad, etc. Por eso es importante conocer a cerca del ciclo lunar, es que no está mal que de vez en cuando revises el calendario lunarEn cuanto a la belleza hay fases de la luna ideales para, dependiendo de lo que quieras, realizar tratamientos, cambios de look, depilaciones…EL CABELLOSi vas a cortarlo pero deseas que crezca rápido lo mejor es hacerlo en cuarto creciente.Si deseas fortalecerlo, que crezca sano y abundante entonces debes hacerlo durante la fase de luna llena.En cuarto menguante si quieres fortalecer las raíces y retardar el crecimiento.Si tienes problemas de caída de cabello, es favorable que lo cortes cuando la luna se encuentre en el signo Leo, esto evitará la caída.Si quieres un cambio de look procura hacerlo cuando la luna esté en el signo de Acuario.Para mantener por mayor tiempo la forma del corte hazlo cuando la luna este en Virgo.Lo que debes evitar hacer es cortarlo durante la luna nueva, es desfavorable para tu cabello pues tiende a debilitarse y caerse.Tratamientos: Son más efectivos los tintes, permanentes y desrices durante la luna creciente y los baños de crema y tratamientos para evitar la caída del cabello cuando este en Cuarto Menguante.CUTIS PERFECTOEs adecuado cuidar y hacer limpiezas en la piel cuando la luna transita por el signo de Capricornio.Si tienes granos o impurezas es bueno que aplique los tratamiento en Cuarto Menguante y para hidrataciones durante Cuarto Creciente.LAS DEPILACIONESPuedes realizarlas cuando la luna este en Cuarto Menguante, así será más duraderas, si además la luna se encuentra en Capricornio los resultados será aun mejores.MASAJESSi son para relajar y desbloquear, lo más favorable es hacerlos en Cuarto Menguante, pero si son para afirmar y endurecer el cuerpo hazlos en Cuarto Creciente.CUIDADO DE LAS UÑASEs conveniente que las cortes y limes, tanto pies como manos, cuanto la luna se encuentre en el signo de Capricornio.Por: Yesibel AladejoFUENTE: http://mx.emedemujer.com/belleza/ciclo-lunar-rutina-belleza/