Un perro intenta despertar a su compañero atropellado

El can, tendido en mitad de la carretera, fue alcanzado por un coche en la ciudad de Quzhou Nianli.



(Atención, por favor, el vídeo que aparece a continuación contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores)



Las impactantes imágenes que llegan de China muestran el desgarrador momento en que un perro trata por todos los medios despertar a su compañero que yace sin vida en la carretera tras ser golpeado por un coche cuando cruzaba en mitad de una carretera transitada por vehículos.







El husky marrón tendido en mitad de la carretera fue alcanzado por un coche en la ciudad de Quzhou Nianli, en provincia de Zhejiang, China, el pasado 17 de abril. Su compañero, el perro de color crema, trata una y otra vez de hacerle reaccionar posando sus patas sobre el cuerpo sin vida del animal y ladrando pero nada puede hacer. A pesar de ello decide no abandonarlo en un gesto de lealtad que ha sobrecogido a los espectadores.





A pesar de que las imágenes muestran una concurrida calle, ninguno de los transeúntes prestaron socorro a los animales hasta que, al parecer, la dueña de los perros apareció, cogió al husky marrón en brazos y trató también de despertarlo. Al ver que no reaccionaba, decidió pedir ayuda por teléfono.



En este otro vídeo difundido por la agencia Jam Press se puede ver el momento en que la dueña -la mujer que va vestida de negro- recoge el cuerpo del perro de la carretera mientras el perro color claro les sigue de cerca.



