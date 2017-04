Mejora tu postura

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Podríamos pensar la sociedad actual desde muchos enfoques. Sin embargo, el estilo de vida que llevamos la mayoría de las personas hoy en día bien podría incluirse en una categoría: sedentaria. La educación, los trabajos, las costumbres de nuestra sociedad tienden a minimizar todo tipo de movimiento físico por más leve que sea. Y, aunque dediquemos 1 hora por día para realizar ejercicios, el resto del tiempo del día el cuerpo permanece sentado.



Por supuesto, descansar y estar sentado por un rato no constituye necesariamente un factor negativo para nuestro cuerpo. El problema surge cuando pasamos gran parte del día en la misma posición y, además, con una postura incorrecta. Este tipo de hábitos repercute de forma directa en la salud de nuestra espalda y, en definitiva, de todo nuestro organismo. Por eso hoy quisiéramos contarte 5 consejos para que mejores tu postura y para que puedas prevenir futuros dolores.



1# Estirar todas las mañanas



De seguro tú también sientes la necesidad de estirar tus músculos por la mañana; por ejemplo, estirando los brazos cuando todavía estás en la cama. Pues bien. El cuerpo humano es muy sabio. Solo tienes que escucharlo y seguir ese mensaje.



Saludar el nuevo día con una secuencia de estiramiento o (¿por qué no?) de yoga es el primer mimo del día que puedes hacerle a tu espalda. No hace falta que te levantes 2 horas antes de lo que acostumbras. Basta con que programes tu reloj media hora antes. Empezarás la jornada renovado y lleno de energía positiva.



2# Cada cosa en su lugar

Para trabajar de forma correcta se precisa algo más que una silla cómoda. Piensa que ese lugar de tu casa o de tu oficina es el sitio en el que pasas la gran mayoría de horas en las que estás despierto.Según los expertos en la materia, la mejor forma de sentarse es con la vista en la pantalla y la espalda en el asiento. Además los muslos deben estar bien apoyados en la silla, la espalda recta y los pies sobre el suelo. Una vez que te encuentras en esta posición acomoda todo lo demás. El espacio entre el mouse y el teclado tiene que formar un ángulo de 90° y la pantalla debe estar a una distancia y una altura que no te obligue a encorvarte.



3# Mueve tu cuerpo



Cualquier excusa para sentarnos y descansar nos parece válida. Si no es por falta de dinero, es por falta de tiempo. Es más, cualquier lugar se vuelve una oportunidad para volver a sentarnos: en el trabajo, en el ómnibus e incluso en la fila para pagar una cuenta. Pero si quieres tener una espalda con salud debes saber que es hora de cambiar esta actitud.



Existen numerosas alternativas con actividades accesibles e incluso gratuitas que se dan al aire libre, en gimnasios o en centros de deportes barriales. Si prefieres quedarte en casa ¡también tienes opciones! Libera un poco de espacio en alguna de las habitaciones de tu hogar y mira algún video de internet. Allí encontrarás ejercicios que trabajan y tonifican la espalda en general o un grupo de músculos en particular.



4# Mente y cuerpo en armonía

Cultivar una postura adecuada puede llevarnos un tiempo. Mientras tanto, puede que algunos días te suceda que tu mente está tan concentrada en el trabajo que de a poco empiezas a olvidarte de la postura. Para que esto no suceda, es fundamental que mantengas el contacto con tu cuerpo y que tu cerebro no se olvide de avisarle a la columna cuando debe volver a una postura saludable.



Según Jonathan F. Bean de la Harvard Medical School en Boston, deberíamos levantarnos y estirar los músculos por lo menos cada 30 minutos. Entonces, cuando hayas pasado un tiempo corto en la misma posición, toma unos segundos y levántate de la silla, ve al baño, toma un café o habla con alguien pero no dejes pasar demasiado tiempo en la misma posición. Para convertir estas acciones en un hábito debes recordarla todos los días. Para que no se te olvide puedes colocar un papel en la computadora.



Otra alternativa accesible es asistir a clases de yoga. Al poco tiempo, notarás que los músculos de tu espalda están más fuertes y flexibles. Además te ayudará a recordar la importancia de llevar una vida saludable y en armonía.



5# Inhala... exhala



Una mala postura puede generar múltiples consecuencias negativas en el organismo. Una de ellas es la respiración corta y superficial. Puedes elegir de qué manera respirar pero para lograrlo tienes que ser consciente de que estás respirando de esta forma. Una vez que te diste cuenta, lo más recomendable es que generes el hábito (al menos de forma gradual) de respirar con el diafragma. La respiración diafragmática en realidad debería ser la forma que en respiramos de manera natural, de hecho los bebés respiran desde el abdomen (el diafragma) y nos desde el tórax o la parte superior del pecho. Una buena postura y una respiración adecuada son dos factores claves para mejorar los dolores de espalda y también para la salud de todo el resto del cuerpo.



El dolor de cuello, de espalda y de hombros, además de incómodo y molesto puede provocar otro tipo de malestares como respiración inadecuada, migrañas, jaquecas, problemas digestivos e incluso estrés y depresión. En consecuencia, resulta muy importante que tomes precauciones con tu espalda y que tengas una postura y una respiración correctas. Así podrás aliviar los dolores y prevenir la aparición de nuevas molestias.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/179570/despidete-del-dolor-de-espalda-5-consejos-para-mejorar-tu-postura