¿Te hidratas correctamente?

Beber agua diariamente es fundamental para el desarrollo saludable de la vida, sin embargo, la necesidad de consumir este líquido vital puede aumentar entre 50% y 100% en época de calor. Además, la combinación de las temperaturas elevadas con las actividades deportivas puede incrementar de tres a diez veces las pérdidas de agua a través de la piel y los pulmones.



Contesta el siguiente test elaborado por los expertos de Nestlé Pureza Vital para poner a prueba tus conocimientos y explorar si tú y tu familia se están hidratando adecuadamente. Al conocer qué tanto sabes sobre este tema podrás orientar a aquellos a los que más quieres.



A continuación elige la opción que consideres correcta para cada pregunta y al final del cuestionario consulta los resultados.



1. ¿Cuándo es más común que bebas agua?

a) Cuando te da sed

b) Sólo si tienes calor

c) Bebes antes de que te dé sed



2. ¿Cuál es la bebida que ingieres en mayor medida en tu día a día?

a) Refresco

b) Café/té

c) Agua simple



3. ¿Cuántos vasos con agua tomas al día regularmente?[1]

a) 4 vasos de 150 mililitros

b) 6 vasos de 200 mililitros

c) 8 vasos de 200 mililitros



4. ¿Cuánto tiempo consideras que podrías sobrevivir sin beber agua?[2]

a) Un mes

b) Una semana

c) Tres a cinco días



5. ¿Cuánta agua total (agua + líquido que brindan los alimentos) crees que debes consumir al día?

a) 1,150 a 1,500 mililitros / día

b) 2,000 a 2,700 mililitros / día

c) Para cada persona es diferente pues depende de factores como edad, peso, género, estado de salud, dieta, condiciones climáticas, lugar en donde se viva, y actividad física, entre otros aspectos



6. En tu opinión ¿qué ventaja tienen los estudiantes al beber agua diariamente?

a) No les otorga ninguna ventaja

b) Rinden mejor en exámenes

c) Mejoran su coordinación, capacidades aritméticas, atención, e incluso su humor



7. ¿Quiénes son los integrantes de la familia más vulnerables al desequilibrio de líquidos?

a) Niños y adultos

b) Bebés y niños

c) Bebés, niños, mujeres en periodo de lactancia y adultos mayores



8. Estás bien hidratado(a) cuando el color de tu orina es[3]:

a) Oscuro y concentrado (naranja)

b) Claro (amarilla)

c) Claro (casi transparente)



9. ¿Cuándo debes aumentar el consumo regular de agua?

a) Al hacer ejercicio

b) Cuando hace mucho calor

c) Al realizar actividad física intensa o en ambientes de calor



10. La mayor cantidad de agua que pierde el organismo es a través de:

a) Respiración

b) Heces

c) Orina y sudor



Mayoría A

SIGUE APRENDIENDO SOBRE HIDRATACIÓN

No es que no tengas ni la más mínima idea al respecto, pero si te informas más sobre el consumo de agua diario y sus beneficios será más fácil que te acuerdes de hidratarte, y de esta forma podrás convencer a tu familia de beber diariamente. Recuerda que heredar hábitos saludables es heredar amor.



Algunos tips para que tú y tus seres queridos se mantengan correctamente hidratados en tiempos de calor intenso son:

Tengan siempre a la mano una botella Nestlé Pureza Vital para que beban de manera continua y mantengan su temperatura corporal nivelada al eliminar el exceso de calor.



Organiza descansos regulares cuando tú y tu familia practiquen deporte para que consuman suficiente agua y mantengan un correcto desempeño físico.

No esperen a tener sed para beber agua. La sed es un indicador de que ya estamos deshidratados en 1%.



Mayoría B

CONOCES DEL TEMA PERO NO LO SUFICIENTE

No eres un experto todavía pero tienes una idea sobre la correcta hidratación y las ventajas que conlleva. Sin embargo, aún requieres investigar más, ya que existen conceptos equivocados en torno al consumo de agua y es fundamental que te mantengas bien informado para que no te confundas y cometas errores, de esa manera podrás cuidar adecuadamente tu salud y la de tu familia.



La recomendación general para mantener hidratada a la familia es beber al día 9 vasos de agua de 250 ml, en el caso de mamá; 12 vasos de 250 ml para papá, y los niños deben consumir 8 vasos de 150 ml. Pero recuerda que esta estimación es general, ya que las necesidades diarias de consumo de agua son diferentes para cada persona porque dependen de factores como edad, peso, género, estado de salud, dieta, clima y actividad física.



Mayoría C

ERES TODO UN EXPERTO

Sin duda sabes mucho sobre hidratación y puedes asesorar a familiares y amigos. ¡Felicidades! Te invitamos a que continúes así y a que juntos construyamos generaciones más sanas.



Un consejo para que sigas hidratándote correctamente y puedas construir el hábito en las personas que más amas es establecer ocho momentos u horarios al día para beber agua. Esto te ayudará a saber que a esa hora debes consumir el líquido vital y ofrecerlo a tu familia. Estos son algunos ejemplos de ocasiones en las que puedes tomar agua:



1. Tan pronto te levantes

2. Durante el desayuno

3. En el transcurso de la mañana

4. Al llegar a casa (de la escuela, del Súper)

5. En la comida

6. Gradualmente al pasar la tarde (cuándo saques a pasear a tu pero o hagas la tarea)

7. Durante la cena

8. Antes de ir a dormir



Elige los horarios que más te convengan pues puedes hidratarte a cualquier hora del día.



