Kedi, el documental sobre gatos que triunfa en Hollywood

(Tomada de la Red)

Kedi, en inglés Nine Lives: Cats in Istanbul (Nueve vidas: Gatos en Estambul), es un documental que ha roto todos los récords que nunca una pieza de ese género había conseguido en Estados Unidos.



wtf!!lolaarg!!love it!!

Kedi, en inglés Nine Lives: Cats in Istanbul (Nueve vidas: Gatos en Estambul), es un documental que ha roto todos los récords que nunca una pieza de ese género había conseguido en Estados Unidos.??



PUBLICIDAD





Quien haya estado en Estambul sabe, por propia experiencia, que la capital turca está llena de gatos a los que se cuida, se alimenta y se mantiene como si fueran prácticamente domésticos y de eso va precisamente esta película, del amor que se tiene a los felinos en la ciudad.



La web IMDb le otorga un ocho sobre diez en sus valoraciones y Rotten Tomatoes, la web más cafre de crítica, le da un 96% así que podemos imaginar el porqué de este éxito.



En un mes la cinta ha recaudado en Norteamerica la friolera de 700000 dólares. Hay cintas que pueden multiplicar eso por diez, claro, pero estamos hablando de un documental. De un documental de gatos.



En plena era de internet en la que los gatitos reinan no es de extrañar que el público busque simplemente un momento de evasión rodeado de aventuras felinas.







La película está dirigida por la directora Ceyda Torun y todavía no tiene fecha de estreno en España.



Fuente:http://los40.com/los40/2017/03/23/cinetv/1490272465_908327.html