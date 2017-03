Señales de que tu matrimonio va a durar para siempre

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En un mundo donde la relatividad es moneda corriente y la palabra estabilidad emocional parece ser un mito, el matrimonio es uno de los últimos compromisos legales en los que piensan las jóvenes parejas. Suena lógico, sin embargo, me niego a soltar la idea de un alma gemela y de un amor para toda la vida, y sé que muchos sienten lo mismo.



Para aquellos que aún creen en el matrimonio y deciden dar el gran paso, aquí hay algunas señales que indican que su amor es inquebrantable.



#1 Aceptan todas sus diferencias

Sé que suena simplista pero el matrimonio se trata de aceptar al otro tal cual es, desde las diferencias más triviales hasta aquello que realmente nos molesta.



#2 Su amor no tiene límites

Desde las cosas que más nos avergüenzan, pasando por nuestros mayores miedos y hasta nuestra felicidad absoluta es todo lo que nuestra pareja debe amar de nosotros y nosotros de ellos.



#3 El pasado es parte del presente

Todo lo que vivimos nos ha enseñado, nos ha marcado y nos ha convertido en lo que somos hoy, es por eso que no podemos renegar de nuestro pasado y quien nos ame tampoco puede hacerlo. Abrazar el pasado de tu pareja es una muestra de incondicionalidad y una señal de que lo que tienen durará para siempre.



#4 Siempre prioridad, nunca opción

Ante todo, tú. Cada uno tiene su libertad y su momento para estar solo o con amigos, pero si se trata de elegir a alguien, siempre me saldrá tu nombre.



#5 Ser amables es la clave

Te das cuenta de que lo que tienes durará, cuando notas que tú y tu pareja son capaces de hablar con amabilidad luego de un mal día de trabajo o de una fuerte discusión.



Reconocer las diferencias, aceptar el perdón, hacerse cargo de los errores y elegir el amor frente al enojo o la rabia es la decisión más inteligente que pueden tomar.



#6 Pasan tiempo de calidad juntos

No solo se trata de dormir, mirar películas y comer cosas grasosas. Estar en pareja es hacer cosas que nunca imaginaste o que solamente hiciste con tus amigos. Básicamente se trata de hacer apasionantes locuras juntos.



El amor está repleto de altos y bajos pero si lo que tienen es fuerte lo superarán y tendrán su “felices por siempre”...



