Lo que no debes desayunar

Donas. Tamales. Guajolotas. Sabes que no deberías comer este tipo de cosas en el desayuno… y la verdad es que casi nunca lo haces, pero a veces cedes ante la tentación. Al final del día todos sabemos que las donas y los tamales son malísimos para una buena alimentación, pero ¿sabías que hay otros alimentos que podrían verse saludables, peo en realidad hacen mucho daño?



Cereal



Claro, es conveniente, pero la mayoría de los cereales tienen MUCHA azúcar y poca fibra y proteína. Como resultado no sólo no te quitarán el hambre, sino que podríans provocar malos antojos más adelante. En lugar de comprar unas Zucaritas, opta por avena o algún cereal que tenga FIBRA.



Sándwiches de tiendas



Un sándwich de huevo es una excelente opción… siempre y cuando lo hagas TÚ misma. La mayoría de los que venden en las tiendas son ricos en sodio, preservativos y grasas no saludables. Y aquellos que preparan en restaurantes, usualmente tienen mucha grasa y son muy grandes.



Jugo verde



El jugo verde es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes, pero la mayoría tienen mucha azúcar (por la fruta que los endulzan). Desafortunadamente también tienen poca fibra y proteína, así que no cumplen con los requisitos de un BUEN desayuno.



Yogur saborizado sin grasas



Espera… ¿que no el yogur es bueno para la salud? En realidad no todos los lácteos son iguales. El yogur con sabor podría tener más azúcar que un yogur normal. Sin mencionar que la falta de grasas puede ser contraproducente.



Pan tostado con mantequilla



Aunque elijas el pan integral, una rebanada con mantequilla falsa NO es una buena opción. Para empezar, la margarina contiene grasas transgénicas, un tipo de grasa que aumenta el colesterol y el riesgo de diabetes. Si quieres comer pan tostado, evita la mantequilla.



Café



En caso de que no lo hayas visto por ahí, quiero que sepas que el café en moderación es bueno para la salud. Pero una taza de café NO puede ser el substituto de un desayuno completo. La cafeína evitará el hambre temporalmente, pero no para siempre.



