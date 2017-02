Alimentos que no debes consumir si haces ejercicio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los deportistas y quienes están por iniciar una rutina de ejercicio, saben muy bien que necesitan cierto tipo de alimentación que aporte la energía necesaria para tener el mejor rendimiento, ¿pero sabías que hay alimentos que están prohibidos consumir antes de ejercitarte?



Así es, de principio, lo recomendable es acudir con el nutriólogo para que te dé una dieta que cubra tus necesidades, ya que cada rutina y persona requieren cierta alimentación en específico, así como la cantidad, no se pueden generalizar y dar la misma comida a alguien que nada y al que corre.



Por ello, se publicó recientemente en la revista española Running, una investigación que menciona cuáles son los alimentos que hay que evitar antes de una carrera, a fin de no padecer molestias durante la misma.



EVITA CONSUMIRLOS

De acuerdo con la publicación, los cuatro principales grupos que debes cuidar son: Lácteos, frutas, cereales y bebidas energéticas. Asimismo, hay que tener presente el tiempo que se correrá, depende mucho si es de una a dos horas, o por kilómetros, ya sean cinco o diez.



En cuanto a lácteos, se tiene que saber si la persona es tolerante a la lactosa, de ser así, con total libertad puede consumirlos moderadamente antes de la carrera. "Si la persona consume deslactosados o descremados, lo mejor es no ingerirlos, más vale prevenir", indica el texto.



Aunque en casi todos los casos se aconseja comer frutas, porque son ricas en fibra, minerales y vitaminas, lo cierto es que debes eliminar aquellas con alto índice glucémico, tales como la papaya, uvas pasas, piña, mango, melón o sandía, sólo si tu rutina es superior a la hora y media.



Por el contrario, si la carrera durará menos de una hora, aléjate de aquellas con bajo índice glucémico, como naranja, limón, manzana, pera, fresas o mandarinas.



"La fibra es fundamental, pero antes de una competencia su consumo reduce la velocidad de vaciamiento gástrico, lo que ocasiona una digestión más lenta, afectando la disponibilidad de energía para el ejercicio.



"Además, incrementa la posibilidad de flatulencias y ganas de ir al baño durante la carrera", señala. Finalmente, las bebidas energéticas se deben ingerir al terminar la carrera, ya que están compuestas por glucosa, que puede aportar bastante energía de inmediato, pero después la sensación podría ser de relajación o cansancio, lo que impediría realizar la carrera en total rendimiento.