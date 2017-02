Diez súperalimentos que no deben faltar en tu comida

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Qué son los "superalimentos"?

Este término, se refiere a aquellos alimentos cuyo potencial nutritivo o valor nutricional lo hacen parecer interesante desde el punto de vista saludable, por su alta concentración de antioxidantes, grasas saludables o vitaminas. Algunos como la quinoa o la morcilla comienzan a hacer espacio en nuestros platos.



A pesar de su importancia los expertos puntualizan que no existen alimentos “milagro” , que aparte de consumir superalimentos debemos de llevar una dieta equilibrada consumiendo también productos de proximidad.



La alta concentración de grasas saludables, antioxidantes, vitaminas y minerales es lo que hace de estos productos un atractivo para quienes desean cuidar de su salud o incluso bajar de peso.



La moda "superfood"

El aumento en el interés de este tipo de productos no escapa de las editoriales y actualmente existen un sinnúmero de bibliografías referidas a esta moda con títulos tan manifiestos como “Superalimentos el top ten de la naturaleza” (Sirio)De Myrna Chandler Goldstein, que define superalimentos como una excelentes fuentes de nutrición que pueden incrementar tu salud y reforzar tu sistema inmunológico.



Dieta mediterránea y productos de proximidad.



La cúrcuma, una especia procedente de India, similar al curry, podría considerarse uno de estos superfood y cada vez es más común que los nutriólogos favorezcan su consumo especialmente por las propiedades antiinflamatorias de la curcumina. También los aguacates acostumbran a formar parte de muchas listas de superalimentos junto con el jengibre o las bayas.



Para ir más allá de solo propuestas exóticas, consume alimentos de proximidad que han estado siempre en tu dieta. Así, el aceite de oliva virgen extra, las legumbres, los cítricos o el ajo serían algunos productos estrella en nuestra dieta.



Una tendencia que llegó para quedarse



Entender cuáles son las propiedades de estos alimentos hace que cada vez haya más personas dispuestas a transformar su dieta. Así, estos ingredientes prometen protagonizar una nueva revolución en la alimentación y en la gastronómica. Estos son diez superalimentos que deberías incluir en tu dieta:



Colinabo.

Es excepcionalmente una fuente rica de vitamina C, que es vital para el tejido sano conectivo, los dientes y las encías y aumenta la inmunidad. Si bien las hojas y los tallos tienen un sabor a coles, la estrella es la base con su sabor dulce rábano. Rico en vitamina C y fibra su estado súper alimento proviene de sus propiedades de belleza.



Aceite de oliva virgen extra.

Es uno de los alimentos por excelencia y muy saludable. Aparte de disminuir el colesterol malo y la tasa de infartos, en mujeres ha demostrado disminuir el desarrollo de cáncer de mama. Además, tiene propiedades antioxidantes.



Quinoa.

Es un pseudocereal pero se parece a las legumbres. Aporta proteínas de alto valor biológico y también es muy rica en fibra de fácil digestión. La fibra y la proteína es mejor que la de las legumbres.



Esto repercute en una buena salud del tránsito intestinal previniendo enfermedades como el cáncer de colon. Son un aporte de hidratos de carbono complejos, que es nuestra fuente de energía diario. No tiene gluten y es muy rica en aminoácidos. Se prepara igual que un arroz hervido y se puede mezclar con verduras salteadas, con ensalada, etc.



Brócoli.

Se trata de una verdura con una gran cantidad de vitamina C. Tiene mucho contenido en agua, mucha fibra y pocas calorías. Además contiene sustancias antioxidantes de las que se han hecho estudios y se ha visto que van bien para prevenir enfermedades como el cáncer.



Semillas de chía.

Presentan un alto contenido de grasas Omega 3 y contienen fibra soluble e insoluble. La fibra soluble es buena para reducir el colesterol y regular la glucosa en sangre. Son ricas en calcio, fósforo, manganeso, hierro, potasio, zinc, cobre, vitaminas del complejo B y vitamina E.



Naranjas.

Uno de los cítricos más interesantes. Tienen un alto contenido en vitamina C, ácido fólico y antioxidantes, algo que nos ayuda a combatir los radicales libres. Arándanos. Aumentan el colesterol bueno, son un excelente antioxidante, antiinflamatorio y ayudan a prevenir infecciones urinarias. Además, es un antiséptico de las vías urinarias que impide que se fijen bacterias en las paredes de las mucosas y rico en fibras.



Nueces.

Ricas en Omega 3, se recomienda tomar cada día un puñadito de nueces, por el aporte que de vitamina E, fibra y una grasa saludable es muy buena para el colesterol y el corazón. Además protege frente a algunos tumores.



Sardinas.

Son un gran aporte en Omega 3 que mejora la salud cardiovascular y reduce la inflamamación en general. Y comer la espina aporta mucho calcio. Además, es un pescado azul que al ser de tamaño pequeño no acumula materiales pesados.



Ajo

Ha demostrado que mejora el colesterol y es un buen diurético además de tener propiedades antibacterianas así que es una ayuda para el sistema inmunitario. Además hay estudios que aseguran que ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer.