Mascotas: golpes de calor pueden causarles la muerte

Los golpes de calor para las mascotas pueden ser mortales en caso no sean atendidos oportunamente, advirtieron los veterinarios de la Municipalidad de Santiago de Surco.



Según recomendaron, no se debe pasear a las mascotas entre las 10 de la mañana y las cinco de la tarde, pues a esa hora el calor es muy fuerte y los expone a una fuerte deshidratación, con la consiguiente descompensación y deterioro de su salud.



Tampoco se debe encerrar a las mascotas en los autos pues en menos de 10 minutos, pueden morir por hipertermia o golpe del calor, ya que son más sensibles que los humanos, pues su piel no tiene los mecanismos de regulación térmica que poseen los seres humanos.



Los especialistas indicaron que si una mascota saliva demasiado y luce excesivamente cansados, es muy probable que esté pasando un cuadro de hipertermia o golpe de calor, por lo que debe ser evacuado de inmediato al médico veterinario para ser rehidratado y estabilizarlos con suero.



Estas recomendaciones fueron impartidas en la Campaña de Tenencia Responsable de Mascotas, realizada en Surco, durante la cual se atendió a más de 80 perros y gatos de la urbanización Sagitario. Allí recibieron atención en desparasitación, vacunación y colocación de microchips de identificación.



También, se ofrecieron servicios de fotografías, recomendaciones de alimentación saludable, cuidados estéticos, baños antipulgas, entre otras prestaciones.



