Cambios en tu rutina para mejorar la salud digestiva

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Te cansas fácilmente al subir las escaleras, caminar largas distancias o simplemente algún objeto algo? Puede que sea algo a lo que que normalmente no le prestarías atención, pero definitivamente no es normal sentirse mal y esto puede ser una señal de que tu cuerpo necesita activarse.



Vivir en el estrés diario es desgastante, cuando menos te das cuenta la jornada laboral ha empezado de nuevo, los pendientes abundan y rara vez queda tiempo para que puedas disfrutar de un momento de paz y tranquilidad, ya sea para hacer ejercicio o para comer tranquilamente.



Sin embargo, encontrar esos momentos es vital para poder estar en la mejor forma física y mental, por lo que incorporar una rutina diaria de ejercicios es una excelente opción para tener energía y equilibrio. Podrá parecer difícil al principio, pero una vez que comiences te sentirás tranquilo por estar dedicando tiempo a tu bienestar.



Te compartimos algunas recomendaciones para que actives tu organismo y mejores tu salud digestiva:



1) Los pequeños cambios hacen la diferencia. Generalmente los cambios drásticos no dan buenos resultados, es por ello que te recomendamos iniciar primero con una rutina sencilla como nadar despacio por una hora o realizar una caminata de 30 minutos, e ir aumentando los ejercicios gradualmente, de acuerdo a tu condición y resistencia física.



2) Invita a un amigo. Una forma de sentirte motivado es hacer ejercicio en compañía; programen al menos 3 días a la semana para correr, practicar algún deporte como futbol o basquetbol, o incluso romper la rutina y salir a bailar, ¡será divertido y relajante!



3) Eres lo que comes. Sí, ésta frase pareciera cliché, pero es totalmente cierta; es importante que tengas una dieta correcta, disminuye lo más posible las frituras y dulces y opta siempre por cocinar alimentos frescos y de temporada.



A la hora de hacer el súper, no olvides los lácteos, pescado y pollo porque te proporcionan proteínas, así como verduras, frutas, leguminosas y cereales, de preferencia integrales. Procura evitar la comida rápida.



4) Complemento perfecto. El consumo de probióticos es el complemento ideal de una dieta y un estilo de vida en equilibrio; los probióticos (como Sinuberase), fortalecen la salud digestiva y restauran la flora intestinal, ayudando a disminuir síntomas como inflamación, diarrea, estreñimiento y gases.



5) Elige siempre moverte. Que ser una persona demasiado ocupada no sea un impedimento para estar en forma; usa las escalera en vez del elevador, haz pequeños movimientos de piernas mientras estás sentado en tu lugar de trabajo, y por último, después de comer camina al menos 15 minutos.



Recuerda que estar en equilibrio es siempre la solución para que disfrutes tu vida al máximo; realizar actividad física o cuidar lo que comes no debe ser un martirio, sino algo que disfrutes y valores por todos los beneficios que un estilo de vida saludable aporta a tu salud.