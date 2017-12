Lecciones que te dejará ser 'la otra'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando una mujer comienza una relación con un hombre casado es común que las personas que se encuentran a su lado la satanicen. Sin embargo, un estudio publicado en la revista especializada Evolutionary Psychology asegura que a las mujeres les atraen más los hombres con pareja.



Aunque no es una regla que a las mujeres les guste los hombres comprometidos, las chicas que están en este tipo de relaciones la vida les deja algunas lecciones como:



1.- Es desgastante. Estar en una relación de 3 siempre es extenuante para TODOS, ya que en muchas ocasiones los tiempos no les dan y la prioridad siempre es la familia.



2.- Viven confundidas. En ocasiones se suele confundir la atracción y los rituales de seducción con el amor.



3.- La adrenalina es el centro de la relación. El sentirse perseguidos bastará para que la adrenalina comience a fluir por el cuerpo y esto hará que la relación sea excitante, pero esto terminará cuando se comience a murmurar el tema o bien lo llegue a saber la esposa, lo cual podría ser un verdadero problema.



4.- Un “te amo” no es suficiente. El amor es compromiso y lealdad, valores que ninguno de los 2 tienen. Para formar una pareja comprometida, de largo plazo, exclusiva y disponible deben iniciar los 2 sin compromisos, pues la persona que engaña a su pareja no puede garantizar cambiar y volverse fiel de la noche a la mañana.



5.- Llevarás una vida monótona y solitaria. Es decir estarás al pendiente de una llamada telefónica, no podrás hacer planes al menos que él los tenga con anterioridad con su familia. Y tu semana sólo tendrá 5 días.