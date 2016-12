Mejores reptiles para mascotas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

A algunas personas les encanta tener reptiles como mascotas, y una vez que se hayan decidido a tener un reptil como mascota, lo siguiente en la lista será cuál. Antes de concentrarse a una especie en particular, siempre debes mantener algunas cosas en mente.



Tamaño del animal. Los reptiles fáciles de manejar son siempre una buena opción si tienes niños o personas de edad avanzada en tu hogar. Cuando tienen mascotas alrededor, los niños trataran de manejarlas, así que siempre tenga cuidado de elegir a un reptil de tamaño medio, a sabiendas de que a pesar de que los bebés pueden ser pequeños, cuando se convierten en adultos pueden no ser muy fáciles de manejar.





Reptiles para principiantes. Los lagartos cornudos, anolis, geckos y dragones barbudos pertenecen a las especies más pequeñas. Estos lagartos son básicamente dóciles por naturaleza y pueden ser fácilmente domesticados. Son aficionados de los ratones, verduras, flores e insectos.



Algunas especies difíciles de manejar. Algunos reptiles como los camaleones, iguanas y grandes serpientes son muy difíciles de manejar.



Algunos de los reptiles ideales para principiantes se enumeran a continuación.



Lagartos



El lagarto mascota más común que venden en tiendas de animales a menudo son las Iguanas. Esta raza de lagartos no es aconsejable pues las iguanas se vuelven agresivas por naturaleza a medida que maduran, sin embargo hay algunas variedades de lagartos que pueden ser adecuados para los principiantes.



Geckos leopardo: los geckos leopardo son mascotas ideales para principiantes, ya que se pueden manejar con facilidad debido a su tamaño, y sobreviven a base de insectos, que son fáciles de conseguir. Además se pueden mantener en tanques de un tamaño medio.



Dragones barbudos: necesitan un tanque de unos 40 litros, necesitan altas temperaturas, ya que viven en los desiertos. Deben serle propiciados rayos UVA y UVB. Su dieta consiste de frutas , verduras frescas e insectos.



Serpientes



Las serpientes son un poco difíciles de manejar debido a su dieta. Prefieren ratones o ratas, y deben ser alimentadas una sola vez a la semana. No es seguro dejar a un gran número de roedores en su jaula, ya que la pueden lastimar o morder si el reptil está en inferioridad numérica. Por lo tanto, se recomienda que se les dé solo el alimento suficiente para una comida a la vez.



Las serpientes de maíz: Estas serpientes son dóciles y hermosas. Un adulto llega a medir cerca de 3-5 pies y tiene una vida de unos 10 años. Sólo asegúrese de que los guarda en depósitos debidamente cerrados.



Pitones bolas: Estas serpientes pueden vivir durante unos 20 -30 años, miden 3-5 pies de largo y son comedores quisquillosos.



Tortugas



El concepto de mantenimiento de que las tortugas como mascotas son ideales para los niños está cambiando, pues a medida que las tortugas se hacen grandes en tamaño crean gran cantidad de suciedad, y después de algún tiempo, los niños también pierden interés en ellas. Como tienen una vida útil tan larga, exigen mucha dedicación y compromiso.



Así que, después de enumerar tantas opciones todo lo que debes que hacer es elegir el mejor que se adapte a tus necesidades y posibilidades. Debe ser tomado especial cuidado al elegir un una mascota si tienes niños alrededor.



