UNAM crea una cura económica contra el moquillo

(Tomada de la Red)

Aunque hay una vacuna, sigue siendo una de las enfermedades más frecuentes en perritos.



El moquillo es una de las enfermedades más mortales para los perros. Es más grave en los cachorros y no tiene un tratamiento específico. Los síntomas pueden ser digestivos, neurológicos o respiratorios.



Aunque se puede prevenir con la vacunación, sigue siendo una de las enfermedades más frecuentes en perritos. Sin embargo, esto podría cambiar gracias a un nuevo medicamento desarrollado por investigadores de la UNAM.



Recientemente, investigadores de la máxima casa de estudios crearon un medicamento a base de nanoparticulas de plata (AgNPs). Este elemento contiene propiedades antimicóticas, antimicrobianas y antivirales.



Según Ylenia Márquez Pena, miembro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, el moquillo es una enfermedad que deja graves secuelas y su tratamiento puede llegar a costar hasta 15 mil pesos.



Por su parte, Roberto Vázquez Muñoz, miembro del Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la UNAM, asegura que este nuevo fármaco ha demostrado ser eficaz para combatir la enfermedad y reducir considerablemente los costos del tratamiento.



¿Cómo funciona el medicamento?

Los investigadores del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en conjunto con veterinarios de Ensenada, Baja California, reunieron a 50 perros de distintas razas, todos con síntomas relacionados al moquillo.



A estos peludos se les administró a diario un miligramo de nanopartículas de plata en gotas por cada kilogramo de su propio peso durante 15 días. Esta cantidad sirvió para combatir los efectos de la enfermedad en el aparato digestivo, en la piel y en los pulmones.



Para combatir los daños al sistema nervioso se aplicó la misma cantidad pero dos veces al día por cuatro semanas.



Los resultados demostraron que el 90% de los perros que tenían síntomas que no involucraban el sistema nervioso se recuperaron exitosamente sin ninguna secuela. De aquellos que tenían daños en el sistema nervioso sólo sobrevivió el 6%.



Sin embargo, los perritos que no fueron tratados con nanopartículas de plata tuvieron una tasa de mortalidad del 100%.



“También encontramos que, al mismo tiempo, las nanopartículas de plata atacan bacterias y hongos oportunistas que aprovechan cuando el sistema inmune del animal está debilitado”, afirma Vázquez.



Los expertos afirman que el éxito del fármaco se debe a su capacidad de inhibir la fase de unión del virus a las células huésped, aunque aún están tratando de entender cómo ocurre el proceso.



Fuente:http://sumedico.com/unam-crea-una-cura-economica-moquillo/