Siete alimentos que te quitan años de vida

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Existen diversas maneras de cuidar nuestro cuerpo y así conseguir una vida duradera; una de las más sencillas es tener una buena alimentación, pero hay alimentos que nos son muy favorables para el buen funcionamiento de nuestro sistema. Aquí te presentamos una lista de 7 alimentos que dañan tu organismo y reducen tus años de vida.



1. Refresco: Es bien sabido que el consumo frecuente de refresco provoca el aumento de peso, esto es porque dentro del cuerpo, el hígado convierte en grasa toda el azúcar que contienen las bebidas de cola. Además, una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, encontró que éstos, están asociados a los derrames cerebrales y la demencia.



2. Embutidos: Los alimentos procesados como el jamón, salami, salchichas, etcétera, contienen un alto grado de sodio, fosfato y otros conservadores dañinos para la salud. En un artículo publicado en Circ Heart Fail se menciona que las personas que consumen regularmente este tipo de alimentos, son más propensas a sufrir una muerte por insuficiencia cardiaca.



3.Sal: Aunado a los embutidos, viene la sal. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, realizó un estudio que demuestra que la mayor cantidad de sal que consumimos, no es la que se agrega a las comidas en casa, sino que proviene de este tipo de alimentos procesados. Y como ya se sabe, el sodio aumenta la presión arterial, lo cual ocasiona problemas cardíacos.



4. Carne roja: Las proteínas, -que abundan en la carne roja- son importantes para el buen funcionamiento del organismo, no obstante, la Organización Mundial de la Salud, ha concluido que el abuso en el consumo de este alimento, se relaciona con el cáncer, y -como los alimentos anteriores- también aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.



5. Azúcar: Este año se dio a conocer que México ocupa el sexto lugar a nivel mundial dentro de los países con mayor número de habitantes que padecen diabetes. El excesivo consumo de azúcares incrementa las posibilidades de sufrir esta enfermedad, además, hace que el cuerpo se vuelva resistente a la insulina, la cual, resulta indispensable para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ya que permite la entrada de la glucosa a las células, y así brinda la energía necesaria para las actividades que realizamos.



6. Grasas malas: Los alimentos fritos como las milanesas o las papas fritas contienen grasas saturadas, que son una de las principales causas para que los niveles de colesterol malo aumenten y el colesterol bueno disminuya. Pero estos no son los únicos, los quesos y las margarinas pueden provocar los mismos daños.



7. Pastas: Las pastas son uno de los alimentos que más disfrutamos; sin embargo, un estudio en el International Journal of Cancer, demostró que su consumo en grandes cantidades, podría ocasionar cáncer. Por otro lado, en la revista Archives of International Medicine, se menciona que los carbohidratos que contienen pueden ocasionar problemas en el corazón.