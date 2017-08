Tips para bañar a tu gato por primera vez

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Bañar a un gatito puede resultar toda una aventura. Generalmente estos pequeñitos no son muy amigos del agua. Aunque por su naturaleza viven obsesionados con lavarse a todas horas, esto no es suficiente para que estén completamente limpios.



Por esta razón Minino Plus, línea de alimento premium con fórmulas completas y balanceadas para mininos, te comparte los siguientes 8 tips para que puedas bañar a tu minino de una manera práctica y eficaz.



Ten a la mano los artículos de baño



Cepillo, jabón, champú o acondicionador (esto depende del pelo que tenga el minino), aceite mineral, alfombra de goma, esponja de ducha, bolitas de algodón y dos toallas.



Hazlo sentir seguro



Coloca una alfombra de goma en la bañera: tu minino se sentirá mucho más seguro si no se resbala. Prepara el champú y/o acondicionador adecuado para tu mascota; hay que tener en cuenta que no todas las razas ni tipos de cabello requieren los mismos cuidados, por lo que te aconsejamos que preguntes a tu veterinario de cabecera qué tipo de pelo tiene el minino.



Prepáralo antes de bañarlo



Antes de abrir el agua cepíllalo para eliminar el pelo muerto y desenreda los nudos que pueda tener. Retira el pelo caído en la bañera. Aplica una gota de aceite mineral en la esquina de cada ojo del minino para evitar que le entre jabón. Coloca unas bolitas de algodón en sus oídos para impedir la entrada del agua, eso sí, no los introduzcas muy adentro porque podrías hacerle daño.



Observa el estrés de tu minino



Si ves que tu minino se está poniendo nervioso y agresivo, sácalo de la bañera y deja que se marche. Vuelve a intentarlo en una o dos semanas. Si, por el contrario, no presenta signos de estrés, sigue adelante con el baño.



La temperatura del agua ideal



Abre el agua y regúlala para que esté templada (unos 38°C). Con suavidad ve mojando a tu minino asegurándote de que el agua llegue a todos los rincones de su cuerpo, excepto en la cara porque el agua caliente puede crear infección en sus ojos y oídos.



Aplica el champú correctamente



Aplica champú en el resto del cuerpo del minino y frótalo con cariño para lavar su cuerpecito. Con la esponja de ducha ve limpiando a tu minino ayudándote de pequeños masajes con una de tus manos.



Protege su carita



Aplica un poco de champú en una toalla mojada y con ella lava cuidadosamente la cara de tu minino, procurando no tocar la zona de los ojos ni los oídos. Con otra toalla mojada, pero sin jabón, limpia la cara de tu mascota.



Cuida su piel



Asegúrate de que no quedan restos de jabón en su pelaje ya que el champú puede resecarles mucho la piel.



Para seguir conociendo más sobre tips, razas o cualquier información, puedes leer la revista digital “La vida de tu minino” de Minino Plus, a través de la cual también puedes hacer famoso o contar la historia de tu minino. La puedes encontrar en la web site de la marca los días 1ero de cada mes.