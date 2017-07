Tipos de acné y cómo evitarlos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El acné es la condición de piel más común entre chavos. Y según una encuesta hecha en Seventeen a más de mil lectores, el 93% dicen haberla sufrido en algún momento. Pero para eso estamos aquí; para resolver dudas y salvar tu vida… o tu piel, lo que venga primero.



Acné quístico



Cómo se ve: Barritos debajo de la piel dolorosos



Cuando un poro saturado se rompe debajo de la piel, tu cuerpo trata de detener que las bacterias salgan de los poros, formando un quiste protectivo alrededor. Éstos no tienen entrada o cabeza, y tardan semanas en curar.



Cómo tratarlo: Un tratamiento de peróxido de benzoilo puede reducir el número de bacterias. Y si eso no funciona, tu dermatólogo tendrá que recetarte antibióticos.



Puntos negros



Cómo se ve: Literal: Como puntos negros en la zona T



Al igual que los puntos blancos, los puntos negros son poros saturados… pero no están cubiertos por piel. Cuando el aceite y las células negras se exponen al oxígeno, se oscurecen, así que parecen negros.



Cómo tratarlo: Un exfoliante diario es imprescindible para piel, tanto física, como químicamente. Si eso no funciona, tienen que ser extraídos por un especialista.



Puntos blancos



Cómo se ve: Bolitas con puntos blancos



Su nombre técnico es: comedone, una forma muy elegante de decir poros saturados y cubiertos por una capa delgada de piel. La piel protege el barrito de oxígeno; el color blanquecino o amarillento es una combinación de grasa y células muertas.



Cómo tratarlo: Un tratamiento de sulfuro o ácido salicílico. Ambos ingredientes reducen el aceite, limpian los poros saturados y minimizan la inflamación. Reventar los barritos sólo te pone en riesgo de una infección y cicatrices.



Acné hormonal



Cómo se ve: Barritos en la barbilla y mejillas



Las fluctuaciones hormonales producen un exceso de aceite que saturan los poros. Estos poros saturados pueden aparecer como puntos blancos o acné quístico en la barbilla o mejilla.



Cómo tratarlo: Métodos anticonceptivos. Este acné está relacionado con unas hormonas llamadas andrógenos, las cuales producen exceso de aceite.