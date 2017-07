Tu rostro revela si serás rica o pobre

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es prácticamente imposible determinar si serás millonaria o pobre, pero según un grupo de investigadores la respuesta puede estar frente a nuestras narices



Un estudio realizado por la Universidad de Toronto, Canadá determinó que se puede saber con certeza si una persona es rica o pobre con solo mirarle la cara. Para identificar esta estatus social y económico el individuo debe estar sin ninguna expresión en el rostro.



Según la investigación publicada en la revista Journal of Personality and Social Psychology, esto ocurre porque las experiencias vividas en la adolescencia y adultez se nos quedan grabadas en la cara. Esto crea una “máscara” en los músculos del rostro, por lo que se puede percibir si ha tenido sensaciones de satisfacción o felicidad.



“Esas primeras impresiones pueden convertirse en una especie de profecía autocumplida que va a influir en las interacciones y las oportunidades que va a tener esa persona”, explicó Thora Bjornsdottir, coautora del estudio.



Para llegar a dicha conclusión, los autores seleccionaron a varios voluntarios con diversos ingresos monetarios entre las edades de 18 a 23 años. A estos le fotografiaron sus rostros con distintas expresiones. Luego le pidieron a otro grupo de alumnos que vieran las imágenes y adivinaran cuáles eran ricos o pobres.



Los resultados demostraron que los participantes tuvieron una precisión del 53% adivinando su estatus económico.



“Hay neuronas en el cerebro que se especializan en el reconocimiento facial. El rostro es lo primero que vemos cuando miramos a alguien. Vemos rostros en las nubes, vemos rostros en tostadas, estamos algo forzados para buscar estímulos parecidos a una cara, y esto es algo consistente, lo que lo hace estadísticamente significativo”, aclaró Nicholas Rule, coautora de la investigación.



“Con el tiempo, tu rostro viene a reflejar y revelar permanentemente tus experiencias. Incluso cuando pensamos que no estamos expresando algo, las reliquias de esas emociones todavía están ahí”, explicó Rule.