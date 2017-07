Formas de eliminar la grasa del estómago

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La grasa de la barriga es uno de los problemas más frecuentes en las mujeres, ya que es muy complicado de eliminar. Si llevas luchando con esto durante años, te presentamos unos tips que te ayudarán



No importa cuántas horas pases en el gimnasio o lleves haciendo una dieta, muchas veces la grasa no se va como lo deseamos. Es por ello que tenemos que recurrir a otros factores que nos ayudarán a bajar esa molesta barriga.



Bebe tequila



Aunque no lo creas, un estudio realizado por la American Chemical Society demostró que el tequila puede ayudarnos a perder peso rápidamente. Esto se debe a que la planta de agave, usada para hacer la famosa bebida mexicana, cuenta con azúcares naturales llamados agavins. Estos actúan como fibra dietética, lo que genera que no se aumenten los niveles de glucosa en la sangre.



Agua, agua y más agua



Existen muchísimas razones para tomar mucha agua diariamente, pero una de las grandes razones es porque nos llena. “Tomar agua antes de comer te hidratará y te ayudará a enviar una señal a tu cerebro de que estás saciado. Además la deshidratación puede causar antojos, por ello debemos aprender a regularlos”, explicó la doctora y autora de best-seller de Fire-Up Your Fat Burn!, Lori Shemek.



Duerme más temprano



No importa las horas de pases ejercitándote o el tiempo que has hecho dieta, si no duermes lo necesario no verás ningún cambio. Cuando no dormimos correctamente nuestro cuerpo crea mucho cortisol, la hormona del estrés. “El estrés se convertirá en grasa, especialmente alrededor de la barriga. Cuando tus glándulas suprarrenales no funcionan óptimamente, la grasa se acumulará”, explicó el Dr. Scott Schreiber.



Es frecuente que la razón por la que no llegamos a perder peso es porque no dejamos que nuestro cuerpo descanse lo que necesita para recuperarse completamente. Para evitar esto es indispensable que se duerma mínimo 7 horas diarias.



Come más yogurt



El yogurt es un alimento indispensable en tu dieta. Esto se debe a que un estudio demostró que la ingesta de calcio ayuda a quemar grasas de forma más rápida. Además aquellas comidas con probióticos permiten que el intestino se mantenga con bacterias sanas.



“Cuando usted tiene un equilibrio saludable de las bacterias en su intestino, notará una disminución significativa en el hinchazón del vientre, que a menudo se confunde con la grasa del vientre”, dice Méndez.



Opta por el aguacate (palta)



“Los aguacates contienen una forma rara de azúcar llamada ‘Manneheptulose’ que ayuda a disminuir el exceso de niveles de insulina que pueden impedir que almacene la grasa“, explicó el Dr. Shemek. No solo eso, sino que son alimentos muy saciantes lo que disminuirá tus antojos considerablemente y no tendrás esa molesta grasa de la barriga.



Incluye magnesio



De acuerdo con Carolyn Dean, MD, ND, miembro del consejo asesor médico de la Asociación de Magnesio Nutricional, el magnesio y las vitaminas B ayudan a estimular la digestión, la absorción y el uso de las proteínas. Incluye en tu dieta alimentos ricos en magnesio estos pueden ser: semillas de calabaza, aguacate, hojas verdes, entre otras.