¿Por qué mi gato no quiere comer? Causas y recomendaciones

(Tomada de la Red)

Los gatos son considerados animales de compañía autosuficientes, ellos en muchas ocasiones se encargan de conseguir su propio alimento y racionarlo, pero no todos tienen este tipo de habilidad y necesitan de nuestra intervención para realizar ciertas cosas como la alimentación, si su gato no quiere comer y usted se encuentra preocupado, en este artículo podrá averiguar cuáles podrían ser las razones y conocer algunas recomendaciones para mejorar su apetito.Si tu gato no quiere comer, es importante que acuda a un veterinario para que diagnostique qué podría estar sufriendo su mascota, en muchas ocasiones la falta de apetito se debe desde algo simple como el aburrimiento por comer siempre el mismo tipo de alimento o puede estar padeciendo de alguna enfermedad como leucemia, parásitos o irritación intestinal, la falta de apetito es conocida como anorexia.-El estrés, la ansiedad y la depresión son factores determinantes en la disminución del apetito de su mascota.-Su gato puede estar sufriendo algún tipo de alergia hacia el alimento que le está brindando, es importante que lo revise para ver si existe algún brote cutáneo o pérdida de pelo.-En muchas ocasiones un gato no quiere comer cuando presenta problemas bucales como la inflamación de las encías o el mal estado de sus dientes.-Una de las razones más graves puede ser el envenenamiento.-Su gato pudo haber ingerido algún objeto o tiene alguna bola de pelo intestinal que está causando una obstrucción (ésta es la razón más usual por la que un gato no quiere comer) además de la falta de apetito, puede presentar vómitos.-Combine los alimentos secos y húmedos para que llamen más fácil su atención.-La comida enlatada suele ser muy atractiva para ellos, intente brindarle una alimentación variada utilizando este tipo de alimento.-Si nota que su gato no tiene apetito porque el alimento que le está brindando no es su favorito, no lo cambie de una manera repentina, sino gradual para que su organismo se adapte.-Procure no brindarle de su comida, ellos suelen dejar a un lado su alimento porque sólo querrán comer lo que les parezca más apetitoso.-Intenta que la hora de la comida sea un espacio tranquilo para él, aleja a los demás animales que se encuentren a su lado, tu gato podría sentirse presionado con la presencia de estos o sentir que se encuentran en una competencia por obtener el alimento.Como se mencionó anteriormente las bolas de pelo intestinales llamadas tricobezoares son la causa principal por la que un gato no quiere comer, éstas se forman con pelo muerto de su gato que es ingerido en el momento en que se lame o se acicala, las soluciones más fáciles y eficientes para evitar este inconveniente son las siguientes:-Cepille con frecuencia a su felino.-Administre una malta para gatos así se evitará la formación de éstas bolas de pelo muerto dentro de su organismo.-Si su gato ya ha ingerido el pelo, y lo que usted busca es que él lo deseche, puede aplicar parafina farmacéutica en sus patas, para que él la ingiera cuando las lama.-Recuerde siempre la importancia de llevar a su gato a revisiones periódicas al veterinario, no lo automedique y siga adecuadamente todas las recomendaciones del profesional.Fuente: https://notasdemascotas.com/por-que-mi-gato-no-quiere-comer/