No a todos los animales de compañía les gusta viajar tanto como a sus dueños. "Para los gatos, viajar no es una alegría porque son animales territoriales a los que les gusta estar en su entorno", según una veterinaria. "Es mejor dejarlos en casa".A los perros, por el contrario, suele gustarles viajar. "Pero hay que tener en cuenta cada caso", indica la veterinaria alemana Ute Tietjen.Hay algunos que detestan que los cambien de entorno. A otros, viajar en automóvil no les sienta nada bien. Hay razas de frío que lo pasan mal viajando a países cálidos.En caso de que uno decida llevarse a la mascota de viaje, deberá asegurarse de que tenga agua en todo momento y también de que durante las vacaciones tiene asegurada la comida habitual del animal.También es aconsejable llevar un pequeño botiquín con medicinas para el animal, por ejemplo para tratar la diarrea o para curar posible heridas que se haga."Viajes que impliquen volar en avión o que sean a lugares muy lejanos deberían evitarse con animales", señala la veterinaria. "Pueden ser una verdadera tortura para ellos".Fuente: http://www.abc.com.py/mascotas/es-recomendable-viajar-con-la-mascota-1586197.html