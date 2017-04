La tierra necesita de nuestra ayuda

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

«Por favor, hagan algo que me estoy muriendo»: si la tierra pudiera hablar nos diría esto. Y es que con nuestro accionar diario -el nuestro y el de cada país en general- la estamos deteriorando, la estamos hiriendo. Y ella se intenta defender y lo hace destrozándonos a nosotros. Parece un círculo vicioso de nunca acabar. ¿Cómo frenarlo? Cambiando nuestros hábitos. Es la única manera de lograrlo. Motivando a otras personas a cambiar. Solicitando al gobierno de turno que deje de hacer lo que hace: por ejemplo, incentivar la industria del carbón.



No todo está perdido, pero si no hacemos algo, la naturaleza nos atacará con mucha más fuerza.



El hielo del Ártico alcanzó su menor nivel histórico



«He observado los patrones climáticos del Ártico por 35 años», aseguró Mark Serreze, el director del Centro Nacional de Datos de nieve y hielo, «pero nunca he visto nada como lo que hemos experimentado en los últimos dos inviernos».



El cambio climático está provocando que las temperaturas en el ártico aumenten. Esto conduce, irremediablemente, a que el nivel de hielo sea cada vez más bajo.



Si no cambiamos nuestra conducta, las temperaturas serán cada vez más altas y habrá menos hielo en el planeta tierra. ¿Imaginas lo que eso puede causar en los animales de esa zona del mundo?



El mundo se puede quedar sin agua



En un futuro se estima que la mitad de la población no tenga acceso a agua potable. Actualmente 2 millones de personas mueren por año porque no tienen acceso a algo tan básico como es el agua.



Hay poca agua dulce en el mundo y nuestros actos no están haciendo más que contaminar las pocas fuentes de agua dulce que existen. Además, no hay una cultura establecida respecto al cuidado del agua. Una persona por día gasta 3400 litros de agua, ¿cómo? Todo lo que hacemos, comemos y vestimos necesita de agua.



Más plástico que peces en el mar



Los datos son escalofriantes: se estima que para el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Y en consecuencia el ecosistema marítimo se verá completamente afectado. Todos perdemos si en el mar hay más plástico que peces.



¿Sabías que anualmente se tiran alrededor de 8.000.000 toneladas de residuos plásticos en el océano? Una cifra estremecedora y desesperanzadora.



Fenómeno de El Niño en Perú y en el resto del mundo



Más de 80 personas fallecieron en Perú luego de que el fenómeno de El Niño haya llegado al país. No obstante, este suceso no es algo aislado: los expertos predicen que ese fenómeno se desarrollará en todo el mundo. Solo lo podemos combatir cuidando el medio ambiente.



Medio ambiente contaminado que mata miles de niños



La contaminación es cada vez mayor. La mala calidad del aire mata a 570.000 personas por año. A su vez, la contaminación ha matado 1.7 millones de niños menores de cinco años en tan solo 12 meses.



¿Cómo podemos enfrentarnos a estas cifras sin estremecernos? Tenemos que cambiar nuestros hábitos. El mundo entero está matando al futuro.



Millones de dólares en lugares devastados



Se gastaron 175 mil millones de dólares en 2016 para arreglar los daños que generaron las catástrofes naturales. El problema no solo es el dinero, es que hay daños que no se pueden arreglar con plata: como por ejemplo todas las muertes que estos fenómenos se llevaron.



Nuevamente, el problema no es el dinero, sino en que la naturaleza nos está pasando factura por nuestro accionar. Cada año que pasa, la naturaleza es más salvaje con los seres humanos. Pero, ¿por qué? Porque nosotros también la estamos matando.



¿Conocías estos escalofriantes datos? No todo está perdido, juntos podemos cambiar el rumbo del planeta. Pero es necesario que empecemos a actuar YA.



FUENTE: http://www.vix.com/es/ciudadanos/179789/la-tierra-nos-esta-diciendo-basta-estos-pueden-ser-los-resultados-si-no-cuidamos-el-medio-ambiente