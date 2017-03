Datos interesantes de la jirafa

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Todos conocemos al animal más alto del mundo. Las jirafas son animales que todos ubicamos específicamente por sus pronunciados cuellos y sus manchas. Estos mamíferos también poseen curiosidades que quizá desconocías.



1. 21 de junio es el Día Mundial de la Jirafa.



2. El nombre científico de la jirafa, Giraffa camelopardalis, proviene de los antiguos griegos que creían que se parecía a un camello con un abrigo de leopardo.



3. Pasan la mayor parte de su vida de pie, incluso duermen de pie. De vez en cuando dan a sus piernas un descanso, pero todo está bien ya que sus piernas son muy fuertes.



4. El nombre para referirse a una manada de jirafas es “torre”.



5. Existen 4 tipos de jirafa. incluso podría haber 5.



6. Al igual que las huellas dactilares humanas, no hay dos jirafas que tengan el mismo patrón de manchas. Y cada una de las diferentes especies de jirafas tienen diferentes tipos de patrones únicos.



7. Su dieta consiste en comer más de 34 kilos (75 libras) de hojas al día, esto significa que pasan la mayor parte de su tiempo comiendo.



8. Sólo tienen que beber agua una vez cada dos días. Ellas consiguen la mayor parte de su agua en su dieta a base de plantas, algo bueno teniendo en cuenta que el proceso de beber conlleva un difícil esfuerzo debido a su altura, e incluso podría ser peligroso si hay un depredador cerca, porque quedan totalmente vulnerables.



9. Debido a su inusual forma, las jirafas tienen un sistema cardiovascular altamente especializado que comienza con un corazón enorme. Mide 60 centímetros (2 pies) de largo y pesa hasta 11 kilos (25 libras).



10. Además, las venas yugulares contienen una serie de válvulas unidireccionales que impiden el exceso de flujo de sangre al cerebro cuando la jirafa baja su cabeza para beber.



11. Las jirafas hembras suelen regresar a donde nacieron para dar a luz.



12. Una vez allí, sus crías reciben una dura bienvenida al mundo, la caída es de más de 1.5 metros(5 pies).



13. Por fortuna, una jirafa bebé puede ponerse de pie e incluso correr, a una hora de recién nacido.

14. las jirafas bebés pesan alrededor de 90 kilogramos (200 libras) y miden 1.8 metros (6 pies) de altura cuando nacen. Crecen rápido, que casi doblan su altura en su primer año.



15. Para saber si una jirafa es macho o hembra, hay que fijarse en los cuernos, las copas de los cuernos en un macho son casi siempre calvas mientras que los cuernos de una hembra están completamente cubiertas de pelo. Esto se debe a que los machos establecen dominio al pelear con otros machos y el cabello en la parte superior de los cuernos se arranca. Las hembras no luchan, por lo que nunca pierden el pelo en sus cuernos.



16. A pesar de sus característicos cuellos largos, en realidad tienen siete vértebras en el cuello igual que los seres humanos. La diferencia es que cada vértebra es de gran tamaño, es más alargada.



17. Parece que las jirafas son delgadas pero esa es la impresión que da su altura, en realidad un macho adulto puede pesar hasta 1633 kilogramos (3600 libras) y una hembra adulta pesa un promedio de 816 kilogramos (1800 libras), mientras que un automóvil sedán promedio pesa entre 816 y 1361 kilos(1800-3000 libras).



18. El promedio de vida de una jirafa es alrededor de 25 años en estado salvaje, en cautiverio puede vivir más.



19. Las jirafas tienen una relación simbiótica con algunas aves, que ayudan a mantenerlas limpias por el consumo de ácaros y la suciedad fuera de ellas. Y en cambio los pájaros reciben una comida sabrosa y un viaje gratis.



20. Las patas traseras lucen más cortas que las delanteras, pero son del mismo tamaño.



21. Es más probable que corran cuando son atacadas a que contraataquen, pero las jirafas no son completamente indefensas. Una patada con una de sus largas piernas puede causar daños graves o incluso matar a un león.



22. La mayoría de las veces se ve a las jirafas caminando tranquilamente, pero también pueden correr. Con ayuda de sus largas piernas logran correr hasta 56 km/h (35 millas por hora) en distancias cortas o andar cómodamente en un aproximado de 16 km/h (10 millas por hora) en distancias más largas.



23. Cuando duermen, las jirafas mantienen su postura vertical, si están de la siguiente manera, es porque están tomando una rápida siesta de 6 minutos.



24. Necesitan de 5 a 30 minutos de sueño al día.



25. Las jirafas están en peligro de extinción. Los números han disminuido casi un 40% en las últimas décadas y hay apenas 90.000. Además, las jirafas han desaparecido de siete países africanos.



