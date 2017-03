CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

25 Curiosidades de los perros que quizá no sabías





Si amas a los caninos, este artículo de curiosidades sobre los perros te encantará, pero seguro hay muchas cosas que no sabías de los perros.



Te dejamos estas curiosidades de los perros que ni te imaginabas.



#1 | También los perros ven a color, pero no con tanta nitidez como nosotros.



#2 | Los perros tienen cerca de 100 expresiones faciales, la mayoría de esas expresiones son hechas con las orejas.



#3 | Saben cuales son nuestras emociones. Esto debido a que pueden detectar nuestras emociones que se reflejan en nuestro rostro, son capaces de saber si estamos alegres, enfadados o tristes.



#4 | La temperatura del cuerpo de un perro es más alta que la de un humano. La temperatura corporal en los perros está entre 38 y 39º.



#5 | Si no se esterilizan o castran, una hembra y un macho, y aparte sus cachorros, podrían reproducir más de 66.000 perros en 6 años. Una buena razón para hacerlo.



#6 | Los perros de raza pequeña, viven más que los de raza grande.



#7 | Hay estudios que muestran que los perros pueden expresar celos. Al igual que los seres humanos, ellos tienen la misma hormona, la oxitocina, esa hormona está involucrada con las expresiones de amor y celos.



#8 | Los perros sudan. Cuando tienen calor, sudan por las plantas de sus pies, donde solo ahí tienen glándulas sudoríparas.



#9 | A seis meses de su nacimiento, un perro ya debe tener todos sus dientes permanentes.



#10 | Los seres humanos pueden detectar sonidos a 20.000 veces por segundo, mientras que los perros pueden detectar frecuencias de 30.000 veces por segundo.



#11 | Llegan a la madurez cuando cumplen alrededor un año y medio.



#12 | No existe otra especie de animal en el mundo que tenga la misma diversidad de razas como el perro.



#13 | Los perros sufren dolor cuando hay una tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas tienen ciertas frecuencias de sonido que pueden dañar sus oídos. Si tu perro tiene miedo en una tormenta eléctrica, en realidad puede ser la reacción al dolor.



#14 | Los cachorros dálmata nacen completamente blancos.



#15 | Estudios demuestran que la habilidad de un perro puede ser igual a la de un niño de 2 años, cuando se trata de recordar palabras. Las razas más inteligentes de perros pueden absorber hasta 250 palabras, mientras que los callejeros promedio pueden entender unas 150 palabras.



#16 | El Basenji es el único perro en el mundo que no puede ladrar.



#17 | Un perro suele juzgar objetos la primera vez por su movimiento, después, por su brillo, y al final por su forma.



#18 | Se cree que las razas border collie, poodle, y golden retriever son los tres perros más inteligentes del mundo.



#19 | Mientras que el perro afgano, se cree que es la raza más “tonta” que hay.



#20 | Al igual que las personas que tienen gatos, los dueños de los perros viven más porque son más sanos; no desarrollan alergias y alivian el estrés causado por la vida cotidiana, el cual es causa de muchas enfermedades.



#21 | El sentido del olfato de un perro es más de 100.000 veces más fuerte que el del humano.



#22 | Necesitan un olfato muy fuerte porque no tienen una visión muy aguda.



#23 | Se estima que 1.000.000 de perros en los Estados Unidos, han sido nombrados como herederos por voluntad de sus dueños.



#24 | A un año de edad son tan maduros físicamente como un humano de 15 años de edad.



#25 | Los perros sueñan. Igual que los seres humanos, tienen el mismo tipo de sueño de onda lenta y movimientos oculares rápidos. durante esta etapa los perros pueden soñar. Los espasmos de las patas que se producen mientras duermen, son señales de que tu mascota está soñando.



Fuente: http://www.planetacurioso.com/2016/10/10/25-curiosidades-de-los-perros-que-quizas-no-sabias/