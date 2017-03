¿Nos estamos quedando sin agua?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Como un monstruo que nos atormenta durante nuestras noches de infancia, la ausencia de agua es un dolor de cabeza para el mundo entero. Algunos países lo padecen menos. Pero para otros, la escasez de agua se transformó en una verdadera migraña. Un dolor de cabeza que no los deja ni dormir, ni vivir. Tanto que 2 millones de personas mueren al año por ausencia de agua potable.



Quizá te preguntes, ¿por qué sucede eso si el planeta tierra está compuesto en un 71% por agua? Y el problema radica en que el 97% del agua es salada, por lo tanto, no apta para el consumo. El 3% restante se debe repartir entre los millones de personas que somos. En el Reino Unido una persona consume en promedio 3400 litros de agua por día. Eso multiplicado por millones lleva irremediablemente a una ausencia de agua apta para el consumo. Es tan grande el problema que en menos de 15 años, es decir en el 2030, la mitad de la población mundial no tendrá acceso suficiente al agua potable.



¿En qué la gastamos? Tomamos agua para beber, nos lavamos los dientes, nos duchamos y tiramos la cisterna. Pero, ¿eso implica 3400 litros por día? No, pero hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos, comemos, vestimos, es decir, todos los ámbitos de nuestra vida necesitan, de alguna manera, agua.



¿Qué pasa si el agua se agota?



No se sabe con exactitud qué puede pasar si, finalmente, este recurso finito se acaba. Aunque diversos expertos han vaticinado posibles escenarios desde: escasez de alimentos, posibles enfermedades, conflictos nacionales e internacionales por la lucha del agua y precios incalculables en el mercado (Hasta parece que estoy hablando del petróleo y su conflicto actual. Solo que la escasez de agua puede ser mucho más terrible).



¿Cómo obtener más cantidad de agua?



Para enfrentar la situación que estamos viviendo, diversos países comenzaron a desalinizar el agua salada. De esta manera lo que se intenta es convertir el agua salada en agua dulce y así solucionar la crisis.



No obstante, la desalinización tiene algunos obstáculos y varios contra. Para producir 1 galón de agua dulce desalinizada, se necesitan 2 galones de agua de mar. Este proceso no solo implica una gran cantidad de energía y es indescriptiblemente caro, sino que además implica generar una gran cantidad de salmuera (es decir, agua con una concentración de sal superior a la media). La salmuera es llevada nuevamente a los mares u océanos. El problema es que esta clase de agua imposibilita la vida animal marítima.



Es decir, si se sigue con la desalinización sin encontrar otra variante que no sea tirar los restos en el océano, quizá no nos quedaremos sin agua pero sí mataremos a todos los animales que son fundamentales para el ecosistema marítimo.



El desafío mundial está, entonces, en resolver cómo desalinizar el agua sin que eso implique un gasto tremendo de dinero y energía y, a su vez, no tenga un gran impacto ambiental.



Arabia Saudita, el principal desalinizador del mundo



Orgullosamente, Arabia Saudita destaca que es el mayor productor del mundo de agua desalada. Frente a un mundo en el que año a año demanda más agua potable y, a la vez, hay cada vez menos agua dulce, este logro de Arabia Saudita da un verdadero respiro a la situación.



¿Qué podemos hacer?



Algún día va a suceder. Si no hacemos algo, tarde o temprano nos quedaremos sin agua dulce.



Quizá ya lo escuchaste una y otra vez durante toda tu vida, pero es muy importante que moderes el uso del agua y no gastes sin razón.



Esa es la principal acción que puedes tomar desde tu hogar y contribuir a que el problema no sea tan extremo y rápido.



FUENTE: http://www.vix.com/es/actualidad/178428/nos-estamos-quedando-sin-agua-estamos-ante-un-problema-alarmante