La mejor alimentación para las cacatúas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Dentro de las aves que se pueden tener en el hogar como mascotas se encuentran las cacatúas. Aunque no suelen ser las especies más habituales, sí hay personas a las que les gusta especialmente la compañía de estos animales que requieren de unos cuidados especiales, sobre todo, en su alimentación. Además, es muy importante vigilar tanto lo que come como la cantidad que ingiere porque suelen engordar con mucha facilidad.



Comida



Aunque en las tiendas de mascotas se venden piensos específicos para las cacatúas, su alimentación también puede prepararse de forma natural en casa o bien complementarla. Su dieta debe estar formada sobre todo por las semillas y cereales. Dentro de ellas, las mejores son el maíz, cáñamo, arroz o trigo, cuyo aporte se puede complementar con frutos secos como las pipas de girasol o de calabaza. También se le pueden dar, con control, cacahuetes o nueces.



Las cacatúas pueden tomar fruta fresca como las manzanas, plátanos o peras, así como verduras y hortalizas como el tomate. Sin embargo, no es nada conveniente darle de comer aguacate porque tiene un efecto en su organismo como el de un veneno.



Y no hay que olvidarse tampoco de los minerales. Su aportación se hace principalmente a través del hueso de sepia o de la jibia. Además, estos productos tienen la ventaja de que les entretiene y divierten mucho porque tienen que picotearlos.



Crianza



Estas pautas de alimentación tienen que reforzarse con otros productos cuando la hembra está en la época de cría. Para este período, es importante darle un aporte mayor de calcio, que puede ser en polvo o bien a través de un hueso de sepia.



Bebidas



Y si la alimentación es importante, no lo es menos la bebida. Nunca debe faltarle agua limpia, siendo conveniente cambiársela todos los días en el caso de que haya quedado líquido sobrante del día anterior.



