Tips para librarte de los malos olores en casa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Cuántas veces no hemos cocinado un platillo tan oloroso que impregnamos toda la casa? o ¿qué tal cuando se organiza una fiesta en casa y al final todos los muebles, ropa y ambiente huele a cigarro? Ante estos escenarios, hacemos todo lo imposible para que se vaya el olor ¿cierto? En ocasiones, el aire acondicionado, ventiladores o el abrir las ventanas y puertas de par en par no son suficientes para de eliminar los malos olores de casa.



Cuando se trata de consentir a tu olfato, no se escatima, aunque se requiera de un esfuerzo extra, normalmente se prende una vela, se coloca un desodorante ambiental o bien, se recurre a remedios caseros tales como: esparcir polvo de hornear, bicarbonato o vaciar vinagre.



Para que los olores no te provoquen salir corriendo de casa, prueba estos trucos que Stanhome Home Care te ofrece para que tu espacio huela siempre a limpio:



1. Identifica la fuente de mal olor y elimínala: La clave para eliminar el olor está en erradicar la fuente del mal olor. Si el moho, la humedad o la cañería están causando el olor, entonces el rociar aromatizantes, encender velas o incienso sólo dominará temporalmente el hedor. Es necesario eliminar la fuente del problema para una eliminación verdadera.



2. Encubre el olor de tu mascota, incluyendo la caja de arena del gato: Stanhome trae para ti un nuevo integrante a su ya famosa familia de ambientes, el nuevo Green Drop, contiene una fórmula ultra concentrada cítrico fresco, ideal para absorber una gama amplia de olores. Puedes agregar 1 o 2 gotas para mitigar los fuertes olores que pueden producir las mascotas.



3. Mantén el basurero de la cocina con olor a limpio: El hecho de que el basurero reciba desechos de comida y malos olores no te da el derecho a contaminar tu cocina. Para mantener el olor a limpio, te recomendamos utilizar aromas cítricos los cuales desintegran la mayoría de los olores.



4. Erradica los olores de orina y bacterias de la alfombra: Necesitarás algo tan potente que permita matar las bacterias y también eliminar los olores de orina. De preferencia, entrena a tu mascota para que deje de orinar en tu alfombra.



5. Disimula el olor del baño: Ventilar un baño no es suficiente. ¡Por el amor de Dios! enciende una vela. O mejor aún, utiliza un removedor de olores que haga el trabajo a largo plazo.



6. Se proactivo: Para mantener los olores a raya, te recomendamos utilizar con frecuencia un neutralizador de olores que no sólo neutralice el ambiente, sino también se pueda colocar en coladeras, lugares de mascotas, botes de basura y aspiradoras.