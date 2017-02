Lo que debes saber de rasurarte el rostro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ahora en día es una tendencia, pero no se refiere a rasurarte el bigote como los hombres, sino a deshacerse de ese vello de durazno que tienes en todo el rostro. Al final del día es un vello que casi no se nota, pero al removerlo no sólo la piel queda más suave, sino que también se exfolia y limpia.



Dicen que la misma Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor eran fans de esta práctica, y es que no sólo es una técnica de depilación, sino también de exfoliación. Hay muchos videos en Youtube de cómo hacerlo, y la verdad es que, incluso para mi, suena increíblemente interesante.



En la web encontrarás un sinfín de beneficios de esta práctica, pero como con cualquier práctica de belleza, hay muchas preguntas que faltan por responder.



En primer lugar, ¿el vello va a crecer más rápido, más oscuro y más grueso? Y la respuesta es no. La depilación no cambia el número de folículos de cabello, ni su ritmo de crecimiento Lo que pasa es que el rastrillo corta el vello en su punto más grueso, así que podría verse más grueso y oscuro, pero en realidad no empeora la situación.

De hecho, si se depila muy seguido y a largo plazo, la práctica podría reducir el crecimiento del vello.



¿Herramientas? todos están utilizando las depiladoras para cejas, las cuales deben utilizarse en un ángulo de 45 grados y con movimientos repetidos. También se recomiendan depiladoras eléctricas, pero cada quien tiene sus accesorios favoritos.



En cuanto a la preparación, hay bloggers que recomiendan lavarse el rostro primero con un limpiador, luego un toner como antiséptico.



¿Efectos secundarios? La verdad es que la piel quedará completamente sensible después de tal depilación y exfoliación, así que deberás aplicar una crema humectante enseguida, así como bloqueador solar si piensas salir de casa ese día.



El aspecto más cansado del proceso será el mantenimiento, pues la mayoría advierte que es una práctica que se lleva de por vida, y que las personas con piel sensible deberán siempre ser muy cuidadosas, especialmente si tienen acné, pues la depilación podría irritar o empeorar el problema.



En conclusión, si te avergüenza mucho tu vello facial (no tu bigote), podrías considerar la opción de rasurarte el rostro, siempre y cuando no tengas piel extra sensible ni acné.