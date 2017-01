La reina Victoria: una mujer que rompió esquemas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La reina Victoria, hasta hace algún tiempo, era considerada la monarca que más tiempo había permanecido en el trono por sus 63 años de reinado (la actual reina Isabel II fue quien le robó el récord). Comenzó su reinado con tan solo 18 años de edad.



Durante su reinado, supo romper las reglas respecto a las mujeres. En el marco de una época tan conservadora, entre 1837 y 1901, muchas de sus decisiones merecen nuestra admiración. En ese entonces era impensado que una mujer le pidiera casamiento a su pareja y mucho menos que desafiara a sus padres para ser una mujer más libre...



Una muerte y un sistema asfixiante



La reina Victoria tuvo una infancia muy complicada. Su padre murió cuando ella tenía 8 meses y la relación con su madre era compleja.



La duquesa de Kent junto a su consejero John Conroy tenían objetivos ambiciosos respecto a la monarquía. Es por eso que buscaron tener un control estricto de Victoria y crearon el “Sistema de Kensington” que contaba con estrictas reglamentaciones como compartir su tiempo con su madre, EN TODO MOMENTO, y sin tener tiempo a solas. ¿Con qué objetivo? Manipularla y así tener una influencia total sobre ella.



En ese entonces, la mujer no tenía todos los derechos que hoy tenemos, y apartarse de las directrices familiares era una locura impensada. Por ello, Victoria estaba condenada a hacer lo que su madre y su consejero le decían. Pero… eso no sucedió.



Luego de que su tío el rey Guillermo IV falleció, Victoria se convirtió en reina. ¿Qué fue lo primero que hizo? Pedir unas horas a solas. Todo un logro. Pero con el tiempo decidió ponerle fin al sistema que su madre había implementado sobre ella.



Una iniciativa inusual



Victoria se enamoró… de su primo hermano. Y quería formar una familia con él. Pero como era la jefa de Estado, tenía que pedirle matrimonio. No lo dudó, a pesar de que era extraño, diferente y poco usual, ella le pidió casamiento al príncipe Alberto de Saxe-Coburg, ¡el amor pudo más que todas las convenciones sociales!



Depresión posparto



Fue tan real, tan auténtica que no dudó en decir que tenía depresión posparto. Sabía que era algo natural y a pesar de que muchas personas podrían juzgarla por su posición respecto al embarazo y a ser madre, ¡ella no dudó!, expresar sus sentimientos era necesario.



Pudo superar esa depresión y se convirtió en madre de nueve niños. Un tropiezo no es caída, y ella lo sabía muy bien.



Sus intereses, ¡en esa época!



Su esposo estaba muy interesado por la tecnología y contagió a la reina Victoria con su emoción. Ella no dudó en incentivar a la sociedad a seguir avanzando en este sentido. Sabía que una sociedad próspera era una sociedad cada vez más tecnológica.



La cara de otra moneda de sus intereses: el arte y la escritura. Victoria adoraba escribir en un diario íntimo todo lo que le sucedía y, además, se daba un tiempo para pintar y crear obras de arte. Su diario y otros libros que creó fueron un verdaderos éxitos cuando salieron a la venta.



Redefiniendo la monarquía



Muchos de sus antecesores habían tenido un objetivo bien fijo al llegar al trono: hacerse ricos. Sin embargo, Victoria junto a su esposo supieron ir más allá de la ambición y comprendieron que de ellos dependía el bienestar de su sociedad.



Ambos comenzaron a asistir a más eventos junto a los demás ciudadanos, además de ayudar a las familias en estado más crítico de Gran Bretaña.



Así, la monarquía tomó un nuevo rumbo. Un camino en el que la sociedad, su forma de vivir, su salud y educación eran importantes y el papel de los reyes, fundamental.



Fue honrada con el nombre de esa época



La reina Victoria fue crucial para Gran Bretaña y para el resto del mundo. Su actuar, el cambio en su forma de pensar y de actuar marcaron la época. Tan importante fue que esa época es conocida como la época victoriana.



¿Conocías estas curiosidades acerca de la reina Victoria? En una época tan conservadora, ella logró sobresalir y romper estructuras. Ella se animó y marcó un antes y un después en la monarquía de Gran Bretaña. Y en la historia del mundo.



