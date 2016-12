Se lanza a un río helado para salvar a un perro atrapado

(Tomada de la Red)

Afortunadamente, todavía quedan héroes anónimos que están dispuestos a poner su vida en peligro por tal de salvar las de los demás. Es más, hay personas que no solo se arriesgan por otros seres humanos, sino también por los animales. Y gracias a las redes sociales, estos héroes cada vez son menos anónimos. Hoy, por ejemplo, queremos hablarte de un hombre que se lanzó a un río helado para salvar a un perro que había quedado atrapado en el hielo.



A punto de quedarse sin fuerzas



Como puedes ver en el vídeo que te ofrecemos bajo estas líneas, el perro había quedado atrapado en mitad de un río helado. Al parecer, el animal había intentado escapar por su cuenta, pero el hielo se lo impidió. Además, es importante tener en cuenta que debido al esfuerzo que estaba haciendo para mantenerse a flote y llegar a la orilla, estaba agotando todas sus energías.



Sin pensárselo dos veces



Por suerte, al ver que el animal estaba a punto de ahogarse, nuestro héroe de hoy no se lo pensó y se lanzó al agua para salvar al can. Y eso que sumergirse en agua helada puede resultar muy peligroso. Eso sí, como has podido ver en las imágenes, antes de lanzarse se quitó toda la ropa. Afortunadamente, el hombre llega hasta el animal de forma rápida y consigue llevarle hasta la orilla, donde algunas personas esperaban para ayudarle a salir.



Los hechos ocurrieron en el Parque Gagarin de Simferopol, una ciudad de la península de Crimea, en Rusia. Como puedes imaginar, el vídeo se ha convertido en viral.



