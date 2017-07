Los hombre infieles tienen estas características

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Mientras estás en una relación, no te gustaría ser víctima de un engaño amoroso, sin embargo, hay cierto tipo de personas que, según algunos estudios, podrían tener ciertas tendencias a “ponerte el cuerno”.Aunque también está ese afán que tenemos los humanos de encontrar estereotipos, con el objetivo de hallar referencias y patrones para decodificar la realidad con mayor facilidad.Y es justo por esto, que la ciencia pone manos a la obra y se lanza a buscar qué tan ciertos son esos estereotipos. Y como podrás darte cuenta, uno de los temas de mayor interés es la infidelidad, una de las cosas que mayor temor genera en una pareja que ha acordado la monogamia.De acuerdo con The New York Post, hay patrones físicos y no físicos, que son recurrentes en los hombres que más suelen ser infieles.Antes de acabar una décadaSi está en sus 29, 39 o 49, podría existir un patrón de rebeldía que se expresa a través de la infidelidad. Un estudio publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences, señala que la crisis que ronda el comienzo de una década está relacionada con nuevas experiencias y emociones.Con barbaUna encuesta realizada en Reino Unido revela que la mayoría de las personas asocian la barba con algunas acciones como la infidelidad. Aunque recientemente se puso de moda traer barba, ya que varias mujeres parecen morir de amor cuando ven hombres así.AltosSegún un estudio del sitio de citas extramaritales IllicitEncounters.com, los hombres con una altura de más de 1.77 metros, tienen el doble de probabilidad de ser infieles. Esto podría vincularse a que tienen más posibilidades de “ligar”, porque las mujeres los ven más atractivosTatuadosUna encuesta realizada por el sitio Victoria Milan (un espacio en el que pueden concertar citas prohibidas) reveló que los chicos tatuados tienden a ser infieles, y que ese riesgo se incrementa según el número de tatuajes que tengan.Fans del RockDe acuerdo con un estudio, el 41% de los infieles prefieren el rock sobre otros géneros musicales. Y en contra parte, los más fieles son los amantes del rap/hip-hop.Con un trabajo en tecnologíaUn análisis de Ashleymadison, (otro sitio para infieles) encontró que los hombres que trabajan en tecnologías de la información tienen mayor posibilidad de engañar a sus parejas. Dicen que son de cuidado…FrancesesNo por nada dicen que son los “mejores amantes del mundo”. Una marca de juguetes sexuales elaboró un estudio sobre los hábitos en la cama, y descubrieron que el 75% de los galos engañan a sus parejas.Los TuiterosTal vez deberías apagar tu teléfono un rato, porque un estudio de la Universidad de Missouri descubrió que los usuarios de Twitter suelen engañar a su pareja. Y de hecho, mientras más pasan tuiteando, es más probable que tengan problemas en sus relaciones.FUENTE: De10.com.mx