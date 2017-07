Invierte en la bolsa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

Para Jaime Ibiza, la bolsa de una mujer representa el eje de su economía. Por eso, decidió que el logotipo de su firma, el cual aparece en todas sus creaciones, simbolizaría prosperidad.



“La abundancia es un tema que se puede manejar al infinito, si partes de una mente positiva”, afirma este creativo, quien creció entre artículos de marroquinería en su natal Guadalajara.



Para este verano, Ibiza presenta una selección de piezas que apuestan por la diversidad. En diversos tamaños, colores y grabados rematan con un emblema que expresa deseos de bienestar y un agradecimiento a sus compradoras.



“Éste es el accesorio consentido de las damas, es parte de su guardarropa y una continuación de su feminidad. Es un complemento funcional que, además de cultura de moda, proyecta status”, dice el también empresario, quien ofrece opciones para cada momento del día.



“Diseño bolsas pensando en la mujer y sus necesidades. Hay medianas, otras ligeras, varias con cierres, con tiranteras o para llevar en la mano”, agrega.



Las de líneas estructuradas son toda una novedad dentro de la propuesta, gracias a sus forros de seda de color y múltiples compartimentos. Otras son de texturas grabadas, en tonos ideales para la estación y hasta con flecos, para lograr un look "hippie chic".



También hay alternativas que te ayudarán a proyectarte alegre y empoderada, con matices vibrantes y herrajes metálicos. Paralelamente, llegan modelos en pieles sintéticas y con cadena, siguiendo la tendencia "cross body", para que no se aparten de ti mientras bailas en una fiesta.



En cuanto a cómo elegir la adecuada, Ibiza te invita a romper con algunos mitos relacionados con este accesorio: Hoy el color de las bolsa ya no debe ser igual al de tus zapatos, las bolsas grandes no son sólo para las mujeres altas y las metálicas también se pueden usar durante el día.