Conoce al perro pianista de internet

CIUDAD DE MÉXICO

Son muchos los estudios que han confirmado que a los perros les gusta la música, pero aún hay gente que sigue sin creerlo. Pues bien, para los más incrédulos, hoy traemos un vídeo de lo más especial. Está protagonizo por Buddy, un bonito beagle que se ha hecho famoso en cuestión de días gracias a su amor por el piano. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tal y como lo que estás leyendo!



Como podrás comprobar tú mismo a continuación, al animal no solo le gusta tocar el piano, sino que canta para acompañar a su instrumento.



Combinación de piano y aullidos



Como podrás ver tú mismo en el vídeo que te mostramos bajo estas líneas, a este bonito beagle le gusta tocar el piano. Eso sí, lo más sorprendente es que el animal acompaña el sonido de su instrumento con unos aullidos.







Conciertos de blus cada dos por tres



Al parecer, los dueños de este can rescatado descubrieron que era un apasionado de la música cuando le dejaron tocar el piano que tienen en su hogar. Ahora, cada dos por tres disfrutan de conciertos de blues ofrecidos por su mascota. Como no podía ser de otra manera, muchos usuarios de las redes sociales, donde se ha difundido el vídeo, no han dudado en felicitar al animal por sus dotes artísticas. Incluso, algunos han pedido a Buddy que se una a su grupo de música.



Más de 400 mil reproducciones



El video fue colgado en el canal de Youtube de Buddy Mercury el pasado mes de febrero, aunque es ahora cuando está adquiriendo más repercusión. De hecho, en unos días ha logrado superar las 420.000 reproducciones. Por supuesto, en el canal de este perrito podrás encontrar otros vídeos.



