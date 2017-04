Síntomas de cáncer que la gente ignora

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando hablamos de dolores, molestias o problemas de salud, sólo porque no parezcan la gran cosa, no quiere decir que no debas tomarlos en serio. De hecho, hay investigaciones que demuestran que las molestias más comunes, son las que podrían delatar las primeras señales de un cáncer.



La gente no está prestando tanta atención a señales de alerta como debería. Y aunque sí nos preocupa, no nos lo queremos tomar en serio.



Bolitas o bultos: La mayoría prestamos atención a los bultos en lugares específicos, como los senos, pero en realidad pueden aparecer en donde sea. En general, cualquier bolita o bulto fuera de lo normal debería consultarse con un especialista.



Tos o resequedad en la garganta: Ahora que el clima está raro, es posible que te enfermes o tengas tos de vez en cuando. Sin embargo, si la tos persiste por más de 21 días podría ser indicador de cáncer laríngeo, de pulmón, linfoma o de tiroides. Un síntoma que no desaparece es importante notar.



Cambios en hábitos intestinales: Resulta que el 18% de las personas han experimentado cambios en la cantidad, tamaño y tiempos de sus movimientos intestinales. Aunque estos usualmente resultan de un cambio de alimentación o medicamentos, si sucede regularmente, podría ser señal de cáncer de colon.



Variación en actividades de la vejiga: Con eso de que las infecciones urinarias son comunes en mujeres, éste síntoma suele pasar desapercibido. Pero sin importar si eres mujer u hombre, si notas sangre en tu orina, experimentar urgencia al ir al baño o sientes dolor al orinar, definitivamente deberías checarlo con tu médico.



Dolor inexplicable: El dolor persistente es la forma de tu cuerpo de decirte que algo anda mal, y eso puede ser señal desde nada, hasta cáncer de ovario.



Garganta irritada: Una garganta irritada usualmente es el resultado de la gripe o un resfriado, pero si persiste, podría ser algo más serio como cáncer de laringe o garganta.



Pérdida de peso inexplicable: La Sociedad Americana de Cáncer reporta que la pérdida de peso inexplicable de más de 5 kilos puede ser señal de cáncer. Esta señal de alerta es común con cáncer de estómago, pulmones, esófago y páncreas.



Dificultades para tragar: Una obstrucción en la garganta, aunque sea un síntoma poco común, puede ser señal de un problema muy serio nervioso o autoinmune. Desafortunadamente también puede ser señal de alerta de cáncer de garganta, estómago o esófago.



Sangrado: Toser sangre puede ser señal de cáncer de pulmón, y sangre en las heces podría significar cáncer rectal. Las mujeres que experimental sangrado vaginal inexplicable deberían checarse por cáncer cervical o del endometrio. Sangre en la orina podría ser señal de cáncer de riñón o vejiga. En conclusión, cualquier sagrado inusual puede ocurrir durante cualquier fase de cáncer y es obligatorio consultarlo con un médico.



Cambios en lunares: Sólo la mitad de la gente que checa cambio en sus lunares, lo consulta con su médico. Lo más interesante es que la mayoría no cree que sea un síntoma preocupante, cuando en realidad es uno de las señales de alerta más importantes de cáncer de piel.