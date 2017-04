México en la web

(Agencias)

Ir de compras y hacer largas filas ya tiene competencia: El "e-commerce". Y es que en la actualidad existen múltiples sitios enfocados en las ventas por Internet que te permiten acceder a miles de opciones fashionistas desde la comodidad de tu casa.



Además, cada vez son más los que reúnen propuestas mexicanas, lo que cae como anillo al dedo en esta época, en la que resulta fundamental apoyar la industria nacional.



Por eso, si aún no te has animado a dar el paso hacia las compras en línea y además quieres vestir con piezas hechas en el País, aquí te presentamos tres excelentes alternativas. Descúbrelas y ¡comienza a hacer clicks!





Kichink



Su catálogo no sólo maneja ropa y productos de cosmética, sino también objetos decorativos, arte y hasta gadgets. Los precios son muy accesibles y podrás apoyar pequeños proyectos mexicanos.



En cuanto a fashion nacional, hay firmas como The Black Ship, de tendencia urbana; Blacornio, con botas unisex elaboradas en Guanajuato; Jpeg, con sudaderas que se han hecho virales por su "print" del territorio mexicano, y la ya conocida Pink Magnolia, entre muchas otras más.



https://www.kichink.com/



Diseña



Los suéteres de estilo ecléctico de Pay’s, el calzado de piel de Viceversa y los coquetos lipsticks de Pai Pai son sólo algunas de las alternativas que ofrece esta plataforma, que poco a poco va ganando terreno en la red.



Además, sus creadores viajan por el continente buscando propuestas emergentes novedosas y atractivas, a las que suman mobiliario, arte y decoración, por lo que es la oportunidad ideal de descubrir lo que se produce en todo Latinoamérica. ¡Una auténtica ventana de creatividad!



http://disenia.mx



Mexicouture



Creada por las especialistas en fashion Sara Galindo y María José Hernández, pone a tu alcance diversas piezas de reconocidos diseñadores mexicanos.



Alexia Ulibarri, Iván Ávalos, Alfredo Martínez, Luciana Balderrama, Pink Magnolia y Pantera son algunas de las firmas que encontrarás, y todos los productos están listos para ser adquiridos desde cualquier rincón del mundo, pues el objetivo es catapultar el talento nacional a nivel global.



www.mexicouture.mx