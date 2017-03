Inseguridad rebasa al Municipio de Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Con 34 homicidios en lo que va de la administración del 22 Ayuntamiento de Ensenada, el Presidente Municipal, señaló que se trata del crimen organizado, por lo que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), implementará nuevas medidas preventivas.



“Hemos mejorado mucho en la seguridad cotidiana como en los robos, en una reunión que tuvimos en Mexicali con todos los mandos nos informaron que eso proviene del crimen organizado, no solamente en Ensenada, en todo el Estado”, declaró.



El Alcalde descarto que vaya a remover al Director de Seguridad Pública Municipal, Emilio Camarena, y adelantó que están en la última fase de la nueva estrategia de seguridad que se implementará el los próximos días.



“Ya empezamos con filtros durante el día y la noche, se ha detenido a 600 personas y varias tenían orden de aprehensión y problemas con la ley, por otro lado, vamos a meter arcos con cámaras en las entradas y salidas de la ciudad para tener identificados a todos los vehículos que entran y salen de la ciudad”, apuntó.



Asimismo, reconoció que es necesario renovar el Centro de Control Comando Comunicación y Cómputo (C-A), ya que desde hace seis años no se le ha dado mantenimiento y actualmente hay 80 cámaras de seguridad que no funcionan.



Cabe recordar que el año pasado hubo 68 homicidios en Ensenada, es decir, tan solo en el primer mes de este año la cifra ha alcanzado la mitad de los homicidios del 2016, sin embargo, el Presidente Municipal, aseguró que Ensenada continúa siendo una ciudad tranquila.



“Ensenada sigue tranquila, mientras uno no se meta en problemas no hay problema, es un tema delicado del crimen organizado, vamos a reforzar la seguridad con la autoridad estatal y federal, el gobernador va a reforzar con la policía ministerial”, mencionó.